暑假出遊首選 臺南觀光工廠消費滿額抽大獎

照片取自臺南市政府

臺南市擁有21家觀光工廠，不僅是親子同樂、體驗手作DIY的絕佳場域，更是探索產業文化、寓教於樂的好選擇，為鼓勵民眾深入體驗臺南觀光工廠的魅力，臺南市政府經濟發展局將於7月份起舉辦「台南觀光工廠遊購厲害 消費滿額抽大獎」活動，準備總市值超過新臺幣25萬元的豐厚好禮，邀請全國民眾一同來臺南觀光工廠消費同樂。

經發局表示，本次摸彩活動期間自7月10日起至9月10日止，民眾凡於臺南市通過評鑑的觀光工廠單筆消費滿500元，即可獲得1張摸彩券；消費滿1,000元可獲得2張，以此類推，單張發票最高可得10張摸彩券，預計發出限量10萬張摸彩券，數量有限送完為止，鼓勵民眾踴躍參與。獎項內容涵蓋多樣化的3C產品及生活家電，以及各觀光工廠精心準備的特色好禮。

臺南市長黃偉哲表示，臺南市共計有21家觀光工廠，依屬性分為「快意嚐美食」、「樂活愛保健」、「玩味賞創意」、「家居品時尚」等四大主題，並規劃八條旅遊路線，分別為「暢遊鐵道 職人探索路線」、「漫步米香 香氛療癒路線」、「徜徉香氣 歷史尋蹤路線」、「穿梭時光 知識科普路線」、「甜蜜時尚 生活創藝路線」、「保健夯吉 生技足跡路線」、「私藏味蕾 美食樂章路線」和「魅力醫美 世界遨遊路線」等八條旅遊路線，讓你整個暑假輕鬆出遊都免煩惱。

經發局張婷媛局長表示，臺南觀光工廠不僅持續創新研發，更是結合教育、文化與休閒的多元場域。透過本次抽獎活動，希望能吸引更多民眾走進觀光工廠，深度體驗各產業的獨特魅力與DIY樂趣，同時也刺激地方經濟發展，為台南觀光注入新活力。

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