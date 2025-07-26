嘉義市36處公園預計於7月底前完成清運

照片取自嘉義市政府

丹娜絲颱風重創嘉義市，嘉義市長黃敏惠強調，災後復原不只是修復，更是邁向永續城市的契機。嘉義市府於風災後5日內，完成全市主要幹道與公園步道搶通，公園除嘉義公園與都會森林公園外，其餘36處公園清運預計於7月底前完成，更同步規劃樹種重建、植栽養護與風險預警體系，以打造更具韌性的都市。

黃敏惠市長表示，百年一遇的丹娜絲颱風，對嘉義市造成重創，風災過後，道路不通、路燈不明，招牌掉落，甚至民宅的屋頂都被吹走，市容滿目瘡痍。嘉義市高度綠化，卻也因此在本次風災中，路樹及公園中所種植的喬木受強風影響，倒伏狀況嚴重。為盡速搶災，市府各局處第一時間分工進行盤點，全力救災；面對龐大搶通作業，市府也向外求援，感謝中央協助與各地縣市政府不分遠近馳援，嘉義市在災後5日內完成主要幹道及重要節點的交通路口號誌搶通，盡最大的努力，讓城市回歸日常。

黃敏惠市長也提到，我們常說，「跌倒也要抓一把沙」。嘉義市在1906年嘉義梅山大地震實施「市區改正」，導入都市計劃，讓嘉義市邁向現代化城市；丹娜絲颱風是120年來首次登陸嘉義的颱風，重創城市，更提醒著我們城市的進步不能只有建設，更需要韌性。市府在全力搶災的同時，也就綠地與植栽重建策略進行深入討論，從樹種選擇、培育到後續植栽區域的設計改善及養護，提出具體規劃。期望透過系統性復原方案，強化嘉義市各公園與行道樹體系的韌性與永續發展，讓這次的風災所帶來的警訊，成為讓城市朝向更加永續、韌性的未來發展的契機。

嘉義市府建設處表示，嘉義市在丹娜絲風災後啟動「搶通、去化、清理、復原」四階段應變程序積極搶災，7月7日起全面投入災後整建，並於7月9日完成全市11條主要幹道、15個路段的搶通， 7月10日則完成全市次要路段的搶通後，接續投入綠化帶、公園倒伏樹木、樹枝等的清運、園內步道的搶通。目前全市38處公園內步道已全數搶通，除嘉義公園及都會森林公園因佔地寬廣、樹木眾多，尚需清運時間，其餘公園預計於7月底前清運完成。

嘉義市府表示，黃敏惠市長高度重視此次丹娜絲風災後的復原與重建工程。7月23日由市府秘書長陳永豐主持丹娜絲颱風災後市容景觀復原會議。會議中就未來道路植栽樹種、養護進行深入討論，未來除將延續施行成效良好的路樹定期修剪、健檢，在樹種選擇上也將更著重抗風力強、根系穩固的樹種，並就植栽區域進行改善，例如擴大樹穴空間、設置透水鋪面，並強化現在風險監控系統，結合嘉義市在都市計畫中提出「水綠風廊」構想，期以自然為基底，打造符合嘉義市地景特性的復原藍圖，強化城市綠色基盤，朝向安全、永續的韌性城市邁進。

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