台南左鎮表揚鑽石婚夫妻與晶鑽爸爸 彰顯人倫與父愛精神
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台南市左鎮區公所今天舉辦「晶鑽爸爸、鑽石婚表揚活動」。表達「感謝守護家庭且無私奉獻的爸爸」、牽手達一甲子的夫妻。
區公所選出10位晶鑽爸爸、2對鑽石婚夫妻，區長李燿州代表致敬、贈送匾額：「感謝爸爸多年來為家中打拚的辛勞，給我們內心溫暖和安全感」，並表揚白頭偕老的鑽石婚夫妻。
獲獎的晶鑽爸爸有光和里標勝寶、榮和里萬金樹、左鎮里簡順河、中正里王啟安、睦光里蘇國榮、內庄里林崑山、岡林里羅合長、草山里童榮順、二寮里董宗亮、澄山里林萬枝。
結婚滿60年夫妻則為光和里洪海淵、洪黃金枝，中正里王福三、王林春蓮。
區公所表示，舉辦這樣的活動，除了彰顯家庭和諧的重要與白頭到老的精神，也傳遞父親們的偉大精神，希望更多的人能夠感受到家庭的溫暖與父愛的偉大。在這個特別的日子裡，讓我們共同向所有爸爸致敬，「晶鑽爸爸最棒」。
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