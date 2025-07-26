台南風災重創 南紡購物中心、吳修齊基金會各捐助千萬

「丹娜絲」颱風重創台南市，源起早年「台南幫」企業家的南紡購物中心、吳修齊紀念雙親文教公益基金會各捐出1000萬元協助台南溪北地區災後重建與災民救助，盼望能在最需要的時刻，為受災鄉親帶來實際的援助與精神上的撫慰。台南市府非常感謝。

基金會表示，今年是基金會創辦人吳修齊先生辭世20周年。吳創辦人出身台南縣學甲鎮頭港里，自幼篤實勤儉、心繫鄉里。基金會此次的捐助，除對災區的即時關懷，更是對吳先生精神的延續與致敬。

南紡購物中心稱，0206台南地震時，南紡也在第一時間捐出1000萬元，企業略盡棉薄、不足掛齒，同樣未對外張揚。

市長黃偉哲對此深表感謝。他表示，捐款不僅是資源的即時挹注，更是對災民心靈上的支持與鼓舞。市府將與基金會密切合作，並優先將補助資源用於災情嚴重溪北地區，確保援助發揮最大效益，讓需要幫助的民眾能盡快重建家園、恢復正常生活。

黃偉哲說，市府感謝基金會拋磚引玉，以實際行動伸出援手。市府也呼籲社會各界與企業一同響應，用實際行動伸出援手。相信只要攜手同行，風災帶來的傷痕，終將癒合，生活也將重新綻放溫暖與希望。

基金會表示，自創立以來，始終秉持扶助清寒學生、照顧貧病弱勢、推動文教發展的初心，致力於各項公益慈善事業的推動。多年來從不間斷，盼以微光匯聚成火，點燃更多希望。