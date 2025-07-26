丹娜絲重創台南校園「樹倒最嚴重」 282校已拚到復原9成

丹娜絲颱風重創台南沿海及溪北18區校園災情慘重，台南市教育局提報全市搶修及復建金額達2.4億元，以樹木傾倒最嚴重，外界關切校園復原進，教育局說全市282所學校已有9成完成災後復原，校園環境清理達94.4%，預計7月31日前全面完成，鹽水及將軍區各有一校受損嚴重，也會趕在開學前復原，學生都能安心上課。

市府指出，颱風造成大量樹木傾倒、設施設備毀損，教育局啟動校園樹木清運開口契約，調派山貓、吊車與抓斗車等機具支援，合計動員人力逾1萬4千人次。全市搶修復建工程提報金額約2.4億元，現正加速申報中。

在災後復原過程中，各校展現高度自主整備能力。新營區新民國小校長黃耿鐘指出，校方第一時間啟動災後應變機制，結合家長與志工力量，在兩周內完成校園清理。家長會長楊承諴也感謝許多家長與老師挺身而出，共同守護孩子的學習環境。

後壁區新東國小校長林秋美則說，校內老樹倒塌、圍牆與禮堂屋頂毀損，在國軍與志工支援下逐步恢復原貌；麻豆區安業國小也面臨大量廢棄物堆置問題，校長陳宏吉指出，清運倒枝斷幹費用高昂，每車斗約7千元，需清運達16車次，目前先由學校墊支因應。

災情最嚴重的鹽水區竹埔國小，唯一教學樓鋼構屋頂及光電板半數損毀，走廊與視聽教室也遭波及，預估修繕經費上看百萬元，工程將持續至8月底；將軍區鯤鯓國小的校舍琉璃瓦與活動中心屋頂等亦受損，預計也將在開學前完成復原。

為保障學生受教權益，教育局表示，若竹埔國小修繕未能如期完成，將與歡雅國小啟動合作機制，透過雙導師與共學模式進行授課，確保學童開學後能安心上課。

教育局長鄭新輝指出，教育部已承諾專案補助，並將此次颱風經驗作為強化校園防災應變機制的參考依據，後續也將針對災損嚴重學校補助清運與病媒蚊防治經費。