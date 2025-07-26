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虛實融合實作體驗 技職永續方舟在雲林打造技職主航道
在AI世代產業轉型及少子化影響下，技術型人才需求大增，教育部與雲林科技大學攜手自然科學博物館、雲林縣政府，今在斗南火車站旁舉辦「技職永續方舟」，透過現場各項實作體驗活動，帶領家長及學生認識技職教育。
技職永續方舟結合技職探索地圖、技職偶像沙龍、航向測驗、自主探索機等多元設計，現場有雷雕、昆蟲模型組裝、刺繡、各種茶製程等體驗，讓參加民眾在虛實整合的體驗中「看得見、玩得到、做得出」，感受技職教育的魅力與可能性。
雲科大永續發展與社會實踐研究中心主任張文山表示，技職永續方舟透過沈浸式主題展區與OMO「線上線下融合（Online Merge Offline）」學習模式，讓學生可透過線下體驗、線上集點學習的模式，變成一連串探索、發掘興趣，進而適性選擇技職進路。
張文山說，這次活動展現跨界共學能力，過程中各群科會有不同「技職怪獸」，引領學員找到興趣及技能，希望藉此翻轉社會對技職的舊有印象，讓「技職不是備案，而是未來主航道」。
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