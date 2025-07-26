快訊

中職／梅賽斯被買走、衛蘭德引退 獅隊洋投漏洞…「餅總」請球團加快腳步

脫序行為！新北中和男「把頭塞票匭」毀損投票口、還想藏選票遭逮

聽新聞
0:00 / 0:00

虛實融合實作體驗 技職永續方舟在雲林打造技職主航道

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
教育部、雲林科技大學攜手自然科學博物館、雲林縣政府等單位，舉辦「技職永續方舟」活動。記者陳雅玲／攝影
教育部、雲林科技大學攜手自然科學博物館、雲林縣政府等單位，舉辦「技職永續方舟」活動。記者陳雅玲／攝影

在AI世代產業轉型及少子化影響下，技術型人才需求大增，教育部與雲林科技大學攜手自然科學博物館、雲林縣政府，今在斗南火車站旁舉辦「技職永續方舟」，透過現場各項實作體驗活動，帶領家長及學生認識技職教育。

技職永續方舟結合技職探索地圖、技職偶像沙龍、航向測驗、自主探索機等多元設計，現場有雷雕、昆蟲模型組裝、刺繡、各種茶製程等體驗，讓參加民眾在虛實整合的體驗中「看得見、玩得到、做得出」，感受技職教育的魅力與可能性。

雲科大永續發展與社會實踐研究中心主任張文山表示，技職永續方舟透過沈浸式主題展區與OMO「線上線下融合（Online Merge Offline）」學習模式，讓學生可透過線下體驗、線上集點學習的模式，變成一連串探索、發掘興趣，進而適性選擇技職進路。

張文山說，這次活動展現跨界共學能力，過程中各群科會有不同「技職怪獸」，引領學員找到興趣及技能，希望藉此翻轉社會對技職的舊有印象，讓「技職不是備案，而是未來主航道」。

教育部、雲林科技大學攜手自然科學博物館、雲林縣政府等單位，舉辦「技職永續方舟」活動。記者陳雅玲／攝影
教育部、雲林科技大學攜手自然科學博物館、雲林縣政府等單位，舉辦「技職永續方舟」活動。記者陳雅玲／攝影
教育部、雲林科技大學攜手自然科學博物館、雲林縣政府等單位，舉辦「技職永續方舟」活動。記者陳雅玲／攝影
教育部、雲林科技大學攜手自然科學博物館、雲林縣政府等單位，舉辦「技職永續方舟」活動。記者陳雅玲／攝影
教育部、雲林科技大學攜手自然科學博物館、雲林縣政府等單位，舉辦「技職永續方舟」活動。記者陳雅玲／攝影
教育部、雲林科技大學攜手自然科學博物館、雲林縣政府等單位，舉辦「技職永續方舟」活動。記者陳雅玲／攝影
教育部、雲林科技大學攜手自然科學博物館、雲林縣政府等單位，舉辦「技職永續方舟」活動。記者陳雅玲／攝影
教育部、雲林科技大學攜手自然科學博物館、雲林縣政府等單位，舉辦「技職永續方舟」活動。記者陳雅玲／攝影
教育部、雲林科技大學攜手自然科學博物館、雲林縣政府等單位，舉辦「技職永續方舟」活動。記者陳雅玲／攝影
教育部、雲林科技大學攜手自然科學博物館、雲林縣政府等單位，舉辦「技職永續方舟」活動。記者陳雅玲／攝影

永續 雲林 火車站

延伸閱讀

罷免投票遇大雨特報 雲林上午投票率約3成

雲林罷免案投票 張嘉郡帶錯證件搞烏龍

雲林一早下雨罷免投票顯得冷清 張麗善一早投票搶頭香

影／雲林間歇有雨 丁學忠投票心情輕鬆：昨晚睡得很沉

相關新聞

台南風災重創 南紡購物中心、吳修齊基金會各捐助千萬

「丹娜絲」颱風重創台南市，源起早年「台南幫」企業家的南紡購物中心、吳修齊紀念雙親文教公益基金會各捐出1000萬元協助台南...

雲林近午投票由冷轉熱破3成 這些小吃攤成為投票冷熱觀察指標

雲林縣罷免投票情形在中午雨後放晴後由冷轉熱，北港朝天宮一帶街頭人潮也變多，各投票所人也明顯變多，綠營領頭助選的前立委蘇治...

丹娜絲重創台南校園「樹倒最嚴重」 282校已拚到復原9成

丹娜絲颱風重創台南沿海及溪北18區校園災情慘重，台南市教育局提報全市搶修及復建金額達2.4億元，以樹木傾倒最嚴重，外界關...

虛實融合實作體驗 技職永續方舟在雲林打造技職主航道

在AI世代產業轉型及少子化影響下，技術型人才需求大增，教育部與雲林科技大學攜手自然科學博物館、雲林縣政府，今在斗南火車站...

雲嘉南大型徵才今成大登場 南部企業開出近3千職缺留人才

雲嘉南區就業博覽會今天成大中正堂舉行，50家企業提供逾2800個工作職缺，吸引眾多求職民眾踴躍參與，勞動部部長洪申翰表示...

陳東賢寫崙背鄉歌 雲林高中生唱出古錐奶牛、洋香瓜

雲林縣崙背鄉公所邀請曾為江蕙等知名歌手寫過膾炙人口歌曲的作詞家陳東賢、作曲家余國光，譜寫鄉歌「崙背是咱的寶貝」，由在地高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。