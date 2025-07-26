雲嘉南大型徵才今成大登場 南部企業開出近3千職缺留人才

雲嘉南區就業博覽會今天成大中正堂舉行，50家企業提供逾2800個工作職缺，吸引眾多求職民眾踴躍參與，勞動部部長洪申翰表示，今天徵才活動整合雲嘉南區在地資源，展現政府對促進南部地區就業市場的重視與投入，並期勉企業提供良好的勞動條件，與政府攜手留住人才、培育人才。

台南市長黃偉哲偕同洪申翰巡視攤位，與求職者和廠商互動勉勵，此次徵才博覽會引進最新趨勢的AI面試、E化系統等高科技模式，為市府與中央攜手推動的年度重點活動之一。

黃偉哲表示，市府團隊長期積極招商引資，推動各項產業投資計劃，期盼在大家的積極合作下，齊心共同活絡台南產業、創造經濟榮景，他也強調未來市府將持續與中央攜手合作，透過吸引關鍵技術企業落腳台南，形成產業聚落，開拓國際市場，擴展經濟量能，打造更完善的產業聚落與就業環境，共創台南新時代榮景。

黃偉哲感謝雲嘉南分署攜手雲嘉南地區各大企業廠商促成今日徵才活動，嘉惠台南的求職民眾，也期望今日參加求職的朋友都能好好把握機會，成功讓伯樂和千里馬勞資雙方相遇並順利就業，讓台南的未來更加美好。