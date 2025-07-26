陳東賢寫崙背鄉歌 雲林高中生唱出古錐奶牛、洋香瓜

雲林縣崙背鄉公所邀請曾為江蕙等知名歌手寫過膾炙人口歌曲的作詞家陳東賢、作曲家余國光，譜寫鄉歌「崙背是咱的寶貝」，由在地高中生廖翊淇主唱，昨天發表，歌詞融入在地鮮奶、洋香瓜等，鄉長李泓儀說，將在藝文下鄉系列活動傳唱宣傳，讓更多人認識崙背。

「大自然的風，輕輕仔吹，快樂的鳥仔自由咧飛，古錐的奶牛，歡頭喜面來做伙，田園攏是甜蜜的洋香瓜 …」，鄉內歌唱比賽冠軍廖翊淇娓娓唱出鄉歌，她說，小時候父親常帶她看牛，所以唱到古錐奶牛這句詞特別有感覺，覺得這是首溫暖、溫馨，令人感動的歌曲。

崙背鄉公所邀請作詞家陳東賢、作曲家余國光，譜寫鄉歌「崙背是咱的寶貝」，陳東賢創作20幾年，曾為江蕙等歌手寫過許多膾炙人口歌曲，他說，早年鄉鎮歌曲比較官版，傳唱不易，他結合文學與流行音樂創作，讓鄉歌有流行味道，易傳唱。

陳東賢今年為西螺、二崙、崙背、麥寮等鄉鎮創作歌曲，他表示，這些都是濁水溪沿岸鄉鎮，藉此行銷各地人文風情、宗教文化特色，為了替崙背鄉創作，他深入了解在地特色、感人故事，在短短百餘字歌詞，融入地方特色，加入對崙背情感，相信大家聽了會感動。

李泓儀說歌詞表達崙背特色，希望廣為傳唱，讓更多人認識崙背，鄉公所為推廣藝文、走進社區關懷陪伴長者，規畫「藝文下鄉陪伴」系列活動，將在活動中廣為宣傳鄉歌，希望外地民眾聽了會想到崙背鄉一探究竟。