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中央11億屋損慰助 台南市受災戶下周入帳！嘉義放寬補助條件

聯合報／ 記者吳淑玲黃于凡／連線報導
台南市政府昨天舉行記者會，宣布屋損慰助金最快下周可入帳，並擴大納入公寓大廈。記者吳淑玲／攝影
台南市政府昨天舉行記者會，宣布屋損慰助金最快下周可入帳，並擴大納入公寓大廈。記者吳淑玲／攝影

為協助受災戶盡速恢復正常生活，台南市政府宣布丹娜絲颱風屋損慰助金下周可入帳，並新增公寓大廈依門牌每戶發給3000元，以善款支付；嘉義縣政府也擴大慰助範圍，放寬多戶共用門牌可以戶為單位申請；另災後廢棄物大增，台南發現有不肖業者趁災後偷倒，除嚴厲譴責也移請檢警偵辦。

市府秘書長尤天厚表示，有關公寓大廈受災戶慰助金，市長黃偉哲已核定同意納入發給範圍，另中央預撥住屋慰助金11億元，市府正趕辦行政作業，最快下周就能讓受災戶收到第一筆款項，並盤點各界資源，幫助弱勢族群修繕房屋。

工務局說明，公寓大廈且有居住事實者，在共有部分以棟為單位，依同樣基準以受損面積發給慰助金，每棟最高10萬元；另每一門牌發給慰助金3000元，符合中低或低收入戶者每戶再加發5000元。屋損已受理1萬5282件，未達20平方公尺的屋損補助由善款支付約6000萬元，已撥付到公所運用。

災區搶修需求，南市府已盤點653家公共工程承攬廠商，並進行意願徵詢。若廠商投入災區搶修，影響原工程進度，市府已請示工程會，原則上可協議延後履約期限，盼更多廠商參與救災，目前已有多家廠商表達意願，數量持續增加中。

嘉義縣政府也公告修正丹娜絲風災住屋毀損慰助實施計畫，擴大放寬慰助範圍，明確「住屋」涵蓋透天住宅與公寓大廈，以「戶」為單位進行審核；多戶共用同一門牌，只要具獨立生活空間者，均可個別申請，旨在從寬、從簡、從速協助受災民眾，截至24日上午已有606件申請，均可線上申請。

台南市災後廢棄物激增，環保局在11區設置46處暫置區加速清運，前天下午查獲3輛無清除許可車輛非法載運非災區廢棄物，企圖傾倒於暫置區，將依法查辦並釐清來源，最高可罰300萬元，環保局現已陸續關閉暫置區，與警方以科技執法追查不法業者，違法棄置絕不寬貸。

台南 嘉義 受災戶 黃偉哲 廢棄物 丹娜絲颱風

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