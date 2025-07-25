美國中西部六州議會領袖訪團拜會台南 深化台美交流

由美國中西部六州高階政要組成的美國中西部州議會領袖訪問團在團長愛荷華州參議院參議長辛可蕾(Amy Sinclair)及共同團長伊利諾州審計長孟紓莎(Susana Mendoza)的率領下於今日拜會台南市長黃偉哲，雙方就產業、文教等議題交換經驗，展現強化台美地方關係的意願。

新聞及國際關係處長蘇恩恩、經濟發展局長張婷媛陪同迎接訪團，針對訪賓首次到訪台南，黃偉哲表示，台南不僅是台灣最古老的城市以及台灣的文化首都，同時也孕育最先進的高科技產業，例如台積電和美光科技等國際級大廠都紛紛進駐南部科學園區，他相信雙方在高科技產業的合作潛力十足。

黃偉哲表示，台南已與多個美國中西部城市締結姊妹市，希望此次會面能促進雙方在文化、教育與體育等領域的合作，尤其是深化青年世代的互動。他邀請訪團出席2025年第八屆WBSC U12世界盃少棒錦標賽的開幕式，以行動展現對體育與小選手的支持，進一步鞏固台美情誼。

辛可蕾參議長表示，美台在貿易與民主價值上是堅定的合作夥伴，台灣人民的熱情也讓她感受到如同回到家的溫暖。

孟紓莎審計長感謝黃市長在百忙中接待訪團，並表示訪團對台灣抱持友好態度，返國後將持續推動更多實質交流，她亦表示，此次走訪台南收穫良多，對台南在地文化印象深刻，期盼未來有機會停留更長時間。