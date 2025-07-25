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台電員工李元瀚殉職…卓榮泰赴靈堂慰問 李父含淚道謝

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義即時報導
台電員工李元瀚因公殉職，行政院長卓榮泰今到靈堂慰問家屬。記者黃于凡／攝影
台電員工李元瀚因公殉職，行政院長卓榮泰今到靈堂慰問家屬。記者黃于凡／攝影

台電嘉義區處36歲員工李元瀚因公殉職，行政院長卓榮泰今天下午到靈堂慰問家屬，向李父點頭、握手致意，並拍拍他的肩膀，李父握住卓榮泰的手說「謝謝」，頓時語塞哽咽，眼角再次泛起淚水，周圍的人也跟著鼻酸，緬懷李元瀚為搶修電力認真工作的身影。

行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝、台電公司董事長曾文生、嘉義縣副縣長劉培東、立委蔡易餘、陳冠廷及王美惠今都到靈堂致意，慰問李元瀚家屬，卓榮泰致贈行政院慰問金給李父。賴清德總統對李元瀚殉職，深感不捨與哀悼，也將代表國家及人民頒發褒揚令。

李元瀚搶修電力因公殉職，拔管離世後家屬決定器捐，讓大愛遺留人間，李元瀚與擔任教職的妻子結婚多年，兩人育有6歲及4歲女兒，李元瀚妻子近日在社群平台悲慟寫下，「我，李元瀚的妻子，今生來世，永遠愛你。」湧入逾7萬網友安慰打氣。

不少網友鼻酸含淚，寫下「很不捨，為了人民認真工作的台電人員，卻遇上這麼嚴重的事故。」、「短短幾句 看哭了！逝者安息，請節哀，祝福李太太一家一切平安順利」、「相信李工程師已經化作天上最耀眼的一顆星，永遠俯視著他曾經守護我們台灣的萬家燈火，請節哀，好好的和家人活下去，抱抱」。

一名奇美醫院加護病房護理師分享，每位護理人員都帶著沈重的心，認真照顧這位偉大台電員工，看著李元瀚身上的傷「心想這一定很痛吧！」護理師心疼透露，李爸爸、李媽媽和李元瀚的太太都很堅強善良，決定撤管真的需要很大的勇氣。特別是他的妻子遇到如此心碎的事，面對工作人員一直謹慎堅強，因為她告訴自己，還有兩個小孩不能倒下。

台電員工李元瀚因公殉職，行政院長卓榮泰今到靈堂慰問家屬。記者黃于凡／攝影
台電員工李元瀚因公殉職，行政院長卓榮泰今到靈堂慰問家屬。記者黃于凡／攝影
台電員工李元瀚因公殉職，行政院長卓榮泰今到靈堂慰問家屬。記者黃于凡／攝影
台電員工李元瀚因公殉職，行政院長卓榮泰今到靈堂慰問家屬。記者黃于凡／攝影

台電 殉職 嘉義 卓榮泰

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