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卓榮泰視察台南做工行善團為弱勢修繕 志工趕工坐地吃便當

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
行政院長卓榮泰（左）上午到台南七股視察災後復原情形，對於台南市府勞工局推動「做工行善團」投入災後協助表示肯定。圖／台南市勞工局提供
行政院長卓榮泰（左）上午到台南七股視察災後復原情形，對於台南市府勞工局推動「做工行善團」投入災後協助表示肯定。圖／台南市勞工局提供

受到丹娜絲颱風侵襲，台南沿海地區住宅嚴重受損。行政院長卓榮泰今天南下低調到台南七股視察災後復原情形，除慰問受災居民，也實地了解志工團隊協助修繕進度，感謝勞工局「做工行善團」協助災民修繕家園。

卓榮泰上午11點35分左右由市長黃偉哲陪同前往七股區，聽取勞工局與民政局簡報後，走訪兩戶弱勢家庭修繕現場，對第一線工會志工發揮專業、即時投入修繕工作，表達高度感謝。他表示，民間力量在災後重建中扮演關鍵角色，中央將持續與地方合作，提供必要資源與支持。

「做工行善團」由勞工局整合水電、木工、泥作等工會志工組成，平時利用假日進行弱勢戶修繕，每次安排一個工班進行修繕作業，災後因應緊急需求，為加快修復腳步、讓災民盡早安居，在市長黃偉哲請託下主動調整班表，改為平日也出勤，上、下午各半天皆有工班進行修繕任務。

勞工局長王鑫基說，很感謝志工們安排時間出勤，目前已出動多批工班趕赴受災地區，希望在下波降雨前完成基本防護。他也提到為了趕工志工多半就席地吃便當，而先前台電搶修人員坐在分隔島上吃便當的畫面感動人心，當天晚上他到七股西寮查看災情狀況，在路上就看到這一幕感人的畫面，因台電人員都有戴頭燈在漆黑的路上透著微光低頭吃便當，令他印象深刻，絕不是後來傳的擺拍，「工程人員趕工都是這樣克難吃飯」。

今天協助的案主之一許姓鐵工，獨自撫養三名幼子，原本經濟拮据，颱風過後生活更顯艱困，志工自7月18日起進場修繕屋頂、粉刷牆面，提供二手家具，並協助安裝冷氣與廚具，逐步恢復生活機能。另一戶金姓中度身心障礙女子，與兄長同住，仰賴補助維生，志工團日前已協助搭建帆布屋頂，昨進行電路配置與臨時電箱安裝。

王鑫基說，做工行善團志工在災後已陸續前往下營、安南、新營與白河等區協助多戶災民進行初步修繕，今明兩日也將持續進駐白河、佳里等地，搶在降雨前完成遮布棚作業。

黃偉哲感謝志工的動員，市府也將持續動員相關資源與人力，攜手民間力量，盡速協助災民回復基本居住安全。他也呼籲中央持續給予地方支持，攜手打造有韌性的希望家園。

台南市做工行善團原本只在假日出勤，因災情嚴重，平日也出勤為弱勢家庭修繕房子。圖／台南市勞工局提供
台南市做工行善團原本只在假日出勤，因災情嚴重，平日也出勤為弱勢家庭修繕房子。圖／台南市勞工局提供
行政院長卓榮泰（右）上午到台南七股視察災後復原情形，對於台南市府勞工局推動「做工行善團」投入災後協助表示肯定。圖／台南市勞工局提供
行政院長卓榮泰（右）上午到台南七股視察災後復原情形，對於台南市府勞工局推動「做工行善團」投入災後協助表示肯定。圖／台南市勞工局提供
台南市做工行善團原本只在假日出勤，因災情嚴重，平日也出勤為弱勢家庭修繕房子。圖／台南市勞工局提供
台南市做工行善團原本只在假日出勤，因災情嚴重，平日也出勤為弱勢家庭修繕房子。圖／台南市勞工局提供
台南市做工行善團出勤為弱勢家庭修繕房子，為了趕工，克難坐在地上吃飯。圖／台南市勞工局提供
台南市做工行善團出勤為弱勢家庭修繕房子，為了趕工，克難坐在地上吃飯。圖／台南市勞工局提供
台南市做工行善團原本只在假日出勤，因災情嚴重，平日也出勤為弱勢家庭修繕房子。圖／台南市勞工局提供
台南市做工行善團原本只在假日出勤，因災情嚴重，平日也出勤為弱勢家庭修繕房子。圖／台南市勞工局提供
台南市做工行善團原本只在假日出勤，因災情嚴重，平日也出勤為弱勢家庭修繕房子。圖／台南市勞工局提供
台南市做工行善團原本只在假日出勤，因災情嚴重，平日也出勤為弱勢家庭修繕房子。圖／台南市勞工局提供
台南市做工行善團原本只在假日出勤，因災情嚴重，平日也出勤為弱勢家庭修繕房子。圖／台南市勞工局提供
台南市做工行善團原本只在假日出勤，因災情嚴重，平日也出勤為弱勢家庭修繕房子。圖／台南市勞工局提供
台南市做工行善團出勤為弱勢家庭修繕房子，為了趕工，克難坐在地上吃飯。圖／台南市勞工局提供
台南市做工行善團出勤為弱勢家庭修繕房子，為了趕工，克難坐在地上吃飯。圖／台南市勞工局提供

災後 災民 勞工局 黃偉哲 卓榮泰 丹娜絲颱風

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