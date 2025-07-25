嘉市36處公園7月底完成清運 將打造韌性都市
丹娜絲颱風重創嘉義市，目前除嘉義公園與都會森林公園外，其餘36處公園清運工作預計7月底完成，市府也同步規劃樹種重建、植栽養護與風險預警體系，打造更具韌性都市。
嘉義市政府今天發布新聞稿，丹娜絲颱風過後，嘉義市道路不通、路燈不明，招牌掉落，甚至民宅屋頂被吹走，市容滿目瘡痍。市區因高度綠化，這次因風災，路樹及公園中所種植的喬木受強風影響，倒伏狀況嚴重。
市府表示，市府各局處第一時間分工進行盤點救災；面對龐大搶通作業，市府也向外求援，經中央與各地縣市政府不分遠近馳援，嘉義市在災後5天內完成主要幹道及重要節點的交通路口號誌搶通。
黃敏惠表示，丹娜絲颱風重創城市，更提醒城市的進步不能只有建設，更需要韌性。市府在全力搶災的同時，也就綠地與植栽重建策略進行深入討論，從樹種選擇、培育到後續植栽區域的設計改善及養護，提出具體規劃。
黃敏惠說，期望透過系統性復原方案，強化嘉義市各公園與行道樹體系的韌性與永續發展，讓這次風災所帶來的警訊，成為城市朝向更加永續、韌性的未來發展。
市府表示，目前全市38處公園內步道已全數搶通，除嘉義公園及都會森林公園因占地寬廣、樹木眾多，尚需清運時間，其餘36處公園預計可於7月底前清運完成。
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