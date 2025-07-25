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台南烏腳病醫療紀念館風災受損 招募青年志工助復原

中央社／ 台南25日電

颱風丹娜絲侵襲造成台南沿海地區多處災情，位於北門區的台灣烏腳病醫療紀念館受損嚴重。館方對外招募青年志工於26、27日協助文物搬運與場館清理，盼加速復原進程。

台南市政府文化局今天發布新聞稿表示，烏腳病醫療紀念館在此次風災中嚴重受損，除主建築部分滲水外，館區內草蓆工廠展區亦有家具傾倒、展品移位、地面積水等情況，部分重要文物需立即搬移與保護，經台南市立博物館團隊視察後進行初步規劃，並與館方共同討論文物安全維護應變措施。

台灣烏腳病醫療紀念館原址為王金河醫師診療所，因當地處砷含量水源區，早年成為台灣烏腳病疫情最嚴峻地區之一。

文化局指出，1950年代，教會與王金河攜手合作設立烏腳病診療免費診所，成為台灣公衛史上關鍵里程碑，而館區旁的草蓆工廠則見證當地病患自力更生、自組生產作業過程，不僅為患者提供生計，也象徵地方社群在困境中自助、互助的歷史。

文化局指出，歷史記憶不該隨風而逝，災後修復行動正是延續這段精神的實踐，呼籲社會各界給予支持，並特別鼓勵青年學子踴躍加入志工行列，投入文化資產搶救現場，守護台灣在地歷史中這段關於疾病、抵抗與重生的重要篇章。

文化局指出，此次館方招募青年志工於26、27日協助進行文物搬運與場館清理，無需事先登記，有意參與志工可於當日上午9時直接至現場報到。

文物 文化局 紀念館

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