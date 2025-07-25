政府推廣嘉義茶園減藥 營造茶香與山麻雀共存環境

林業署推動國土生態綠網計畫，於嘉義劃設「阿里山淺山農地保育軸帶」，將瀕危動物山麻雀納入關注物種，從108年起在當地推廣茶園減用農藥，以保育山麻雀，營造茶香與鳥鳴共存環境，漸獲茶農認同。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，昨天於嘉義縣竹崎鄉中和村石棹舉辦「茶園與山麻雀的永續共存」茶園減藥課程。邀請農業部農業藥物試驗所副研究員、茶葉用藥專家林秀橤擔任講師，說明農田減藥的實施空間與技巧，期望兼顧節省成本、友善環境的目的，吸引不少茶農參與，番路鄉公田村長陳良典及隙頂社區發展協會理事長陳善宏亦專程出席。

林秀橤在課程中強調，病蟲草害防治策略是將牠們控制在經濟危害之下，而非徹底剷除為目標，並以非化學製劑的防治方法為優先；若需使用化學藥劑，也應選擇對人類、生物與環境影響最低的產品，並鼓勵草生栽培，以增加山麻雀可食用的草籽與昆蟲。

嘉義分署表示，山麻雀屬於瀕臨絕種保育類動物，全台數量不到2000隻，主要棲息於鄰近山村聚落、農耕地及森林邊緣的淺山環境。目前族群受到棲地改變、巢位及食源不足等多種威脅，其中慣行農法的使用，造成山麻雀可覓食之草生地及昆蟲的減少。

由於嘉義縣梅山鄉瑞峰村、竹崎鄉中和村石棹等大阿里山茶區的茶園是山麻雀常利用棲地，嘉義分署在國土生態綠網計畫中，將上述區域劃設為「阿里山淺山農地保育軸帶」，並將山麻雀納入關注物種推動保育行動。

嘉義分署說，期盼農友能採用合理友善的農法，實現茶園經營與生態保育的雙贏，讓農田有機會成為生物多樣性的庇護所。多年努力已逐漸獲得茶農支持，瑞峰村也因力推茶園用藥減毒減量，落實山麻雀保育，榮獲112年度社區林業全國特優社區肯定。