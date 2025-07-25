身障團體集資30萬、開基玉皇宮捐300萬 助南市災後重建

丹娜絲颱風重創台南，社會各界紛紛伸出援手支援災後重建。繼正統鹿耳門聖母廟捐出300萬元後，開基玉皇宮也由主委涂大松代表，今天捐贈300萬善款，展現宗教界守望相助的精神；此外，台南市身心障礙體育運動總會亦義不容辭，集資捐出30萬元，全力支持市府後續重建與災民生活所需。

台南市長黃偉哲表示，此次風災造成台南重大損失，受損戶數逾萬，農漁業及公共設施損失總額超過10億元。他感謝宗教團體的即時援助，也特別肯定身障體育團體的溫暖之舉，「身心障礙者本身就是社會需要關懷的對象，如今反過來回饋社會，更顯台南是一個充滿愛與團結的城市。」

開基玉皇宮主委涂大松指出，廟方捐款是經委員會全體一致通過的決議。信徒遍布台南各區，看見災後民眾生活困難，大家都盼望這筆善款能發揮實質效益，幫助家庭早日重建，也希望能拋磚引玉，凝聚更多善的力量。

身心障礙體育運動總會理事長蔡有仁也表示，身障團體雖屬弱勢，卻長年受到社會關愛，這次風災他們也要盡一份心力。副秘書長何文讚補充，在副理事長邱明發率先捐出一個月薪資的帶動下，短短四天就募集到30萬元，甚至長期關懷該團體的議員朱正軒也默默捐款，期望透過這筆資源為受災鄉親帶來實際援助。

社會局長郭乃文表示這筆30萬元現金是帶著「熱忱、熱心、熱血的熱鈔票」，截至昨天下午5時，指定捐助丹娜絲風災的善款總計已達6581萬元，社會局強調該筆善款將「專款專用」，投入受災戶急難救助、租金補貼、房屋修繕及生活物資等多項支援，並承諾善款流向公開透明，持續接受社會各界捐款，統籌用於災後重建與民生援助。

台南市政府社會局捐款連結