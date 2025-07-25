曾為江蕙操刀 崙背鄉歌今發表作詞、作曲者有來頭

雲林縣崙背鄉公所邀請曾為江蕙等知名歌手寫過許多膾炙人口歌曲的作詞家陳東賢、作曲家余國光，打造鄉歌「崙背是咱的寶貝」，並由在地高中生廖翊淇擔任主唱，今天發表，歌詞中融入在地盛產的鮮奶、洋香瓜等特色，鄉長李泓儀表示，將在藝文下鄉系列活動傳唱宣傳，讓更多人認識崙背。

「大自然的風，輕輕仔吹，快樂的鳥仔自由咧飛，古錐的奶牛，歡頭喜面來做伙，田園攏是甜蜜的洋香瓜 ...」，鄉內歌唱比賽冠軍廖翊淇娓娓唱出崙背鄉歌「崙背是咱的寶貝」，她說，小時候父親常帶她去看牛，所以唱到古錐的奶牛這句詞特別有感覺，覺得這是一首溫暖、溫馨，令人感動的歌曲。

崙背鄉公所邀請作詞家陳東賢、作曲家余國光，打造鄉歌「崙背是咱的寶貝」，陳東賢創作20幾年，曾為江蕙等歌手寫過許多膾炙人口的歌曲，他說，早年的鄉鎮歌曲比較官版，傳唱不易，他則結合文學與流行音樂創作，讓鄉鎮歌具有流行味道，容易傳唱。

陳東賢近年陸續為許多鄉鎮寫過鄉歌，今年則陸續為西螺、二崙、崙背、麥寮等鄉鎮創作，他表示，這些都是濁水溪沿岸的鄉鎮，希望藉此行銷各地人文風情、宗教文化特色，為了替崙背鄉創作，他深入了解在地特色、感人故事，在短短一百多字的歌詞中，融入地方特色，並加入對崙背的情感，相信大家聽了會有所感動。