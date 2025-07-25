唯一一場！藝姿舞集2025年度公演「香火」 8月9日歸仁文化中心登場

台南市登錄傑出藝術團隊藝姿舞集2025年度製作「香火」宣布8月9日在歸仁文化中心登場。團長郭玲娟表示，這是一年一度的精心創作，因預算考量也是今年唯一的一場演出，期待分享這段動人的舞蹈時光，舞出府城的百年風華。

「香火」嘗試呈現百年府城的故事，如這方土地的縮影。藝姿舞集要以舞劇和舞者的身體語言，細膩且鮮明地訴說給您聽。

郭玲娟指出，這次先民渡海來台落地生根，撐起家園為揭幕背景，描述300多年前閩南漳、泉與客家族群陸續來台，靠海的漁撈，內陸移居的開墾耕種，至今各方新住民，陸續落地生根。幾百年來融合大家都已經是一家人了、不應再分彼此，希望年輕的世代也能夠清楚理解族群包容的重要。

郭玲娟說，舞碼融合信仰與文化，呈現府城眾神之都、廟會科儀以至陣頭遶境盛況，或有婆姐跳鼓，或見龍獅獻陣，廟埕煙火與鼓聲，是代代傳承下來的生活韻律。做十六歲由來、過七夕乞巧節，府城獨有的成年儀式與傳統節慶，也轉化成舞步與肢體語彙。舞台道具服裝都非常考究，盡可能做到呈現完整的台灣文化樣貌。

而在歲末之時，府城人靜心祈福。灑掃清囤的不只是塵埃，更是過往的記憶與未竟的願望，梳理心緒，迎接來年的希望與展望。希望「舊習俗在舞台上開出新意。」郭玲娟說，節慶的熱鬧，牽起人與人、神與地的深刻連結。舞者用身體跳著過去的記憶，現在的文化，未來的方向。「香火其實代表你我骨血裡的牽掛與延續。」