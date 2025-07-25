聽新聞
0:00 / 0:00
唯一一場！藝姿舞集2025年度公演「香火」 8月9日歸仁文化中心登場
台南市登錄傑出藝術團隊藝姿舞集2025年度製作「香火」宣布8月9日在歸仁文化中心登場。團長郭玲娟表示，這是一年一度的精心創作，因預算考量也是今年唯一的一場演出，期待分享這段動人的舞蹈時光，舞出府城的百年風華。
「香火」嘗試呈現百年府城的故事，如這方土地的縮影。藝姿舞集要以舞劇和舞者的身體語言，細膩且鮮明地訴說給您聽。
郭玲娟指出，這次先民渡海來台落地生根，撐起家園為揭幕背景，描述300多年前閩南漳、泉與客家族群陸續來台，靠海的漁撈，內陸移居的開墾耕種，至今各方新住民，陸續落地生根。幾百年來融合大家都已經是一家人了、不應再分彼此，希望年輕的世代也能夠清楚理解族群包容的重要。
郭玲娟說，舞碼融合信仰與文化，呈現府城眾神之都、廟會科儀以至陣頭遶境盛況，或有婆姐跳鼓，或見龍獅獻陣，廟埕煙火與鼓聲，是代代傳承下來的生活韻律。做十六歲由來、過七夕乞巧節，府城獨有的成年儀式與傳統節慶，也轉化成舞步與肢體語彙。舞台道具服裝都非常考究，盡可能做到呈現完整的台灣文化樣貌。
而在歲末之時，府城人靜心祈福。灑掃清囤的不只是塵埃，更是過往的記憶與未竟的願望，梳理心緒，迎接來年的希望與展望。希望「舊習俗在舞台上開出新意。」郭玲娟說，節慶的熱鬧，牽起人與人、神與地的深刻連結。舞者用身體跳著過去的記憶，現在的文化，未來的方向。「香火其實代表你我骨血裡的牽掛與延續。」
郭玲娟說，「香火」是獻給台南的文化詩，是流動於信仰與生活之間的舞劇。作品以府城府城先民移居屯墾為背景，融合傳統舞蹈、信仰儀式與當代表現形式，從節慶到靜心，從熱鬧到深省，層層鋪陳出府城文化的多樣與深厚。這是一段屬於台灣、也屬於每個觀者的文化記憶之旅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言