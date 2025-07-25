泡麵不用再借熱水 嘉義小兒麻痺老翁感謝各界愛心相挺
嘉義縣鹿草鄉小兒麻痺老翁洪勇獨居，雙腳變形行動不便，老屋受颱風侵襲毀損，家當都被雨淋壞，生活陷入困境引發社會關注，各界愛心陸續湧入，洪勇獲贈熱水飲水機，感謝善心人士捐助，他開心的說，泡麵不用再去鄰居家借熱水，晚上終於可以泡牛奶了！
嘉義縣警察之友會水上辦事處主任、國立汽車董事長賴皇叡聽到消息後，立即帶著熱水飲水機探訪洪勇，現場也跟洪勇購買自製菱角包，將颱風後僅存3個菱角包都買走，水上分局長曾冠螢也到場關心洪勇生活狀況，若有不便之處可以向派出所求助。
民雄鄉安順鴿園老闆張安順、上億國際董事長詹詠順等人捐款幫助受災戶，不只經濟弱勢及身障老人，就連被社會遺忘的邊緣戶都受助。洪勇說，感謝社會善心人士幫忙，他會趕快重新整理裁縫工作室，繼續為人縫補衣服、換拉鍊，也縫製菱角包，維持自己生計。
「雖然我的腳走路不方便，但是我的雙手很靈巧。」洪勇說，他平常靠修改衣服、換拉鍊維生，也自學縫製菱角包，每個菱角包都有很多拉鍊，還能放進大罐礦泉水，大的500元、小的300元，都是自己設計的，外型則是鹿草活水菱角為靈感，每個包包都有特色。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言