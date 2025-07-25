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泡麵不用再借熱水 嘉義小兒麻痺老翁感謝各界愛心相挺

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
民雄鄉安順鴿園老闆張安順、上億國際董事長詹詠順等人捐款幫助受災戶，讓洪勇能夠更快重整腳步。記者黃于凡／攝影
民雄鄉安順鴿園老闆張安順、上億國際董事長詹詠順等人捐款幫助受災戶，讓洪勇能夠更快重整腳步。記者黃于凡／攝影

嘉義縣鹿草鄉小兒麻痺老翁洪勇獨居，雙腳變形行動不便，老屋受颱風侵襲毀損，家當都被雨淋壞，生活陷入困境引發社會關注，各界愛心陸續湧入，洪勇獲贈熱水飲水機，感謝善心人士捐助，他開心的說，泡麵不用再去鄰居家借熱水，晚上終於可以泡牛奶了！

嘉義縣警察之友會水上辦事處主任、國立汽車董事長賴皇叡聽到消息後，立即帶著熱水飲水機探訪洪勇，現場也跟洪勇購買自製菱角包，將颱風後僅存3個菱角包都買走，水上分局長曾冠螢也到場關心洪勇生活狀況，若有不便之處可以向派出所求助。

民雄鄉安順鴿園老闆張安順、上億國際董事長詹詠順等人捐款幫助受災戶，不只經濟弱勢及身障老人，就連被社會遺忘的邊緣戶都受助。洪勇說，感謝社會善心人士幫忙，他會趕快重新整理裁縫工作室，繼續為人縫補衣服、換拉鍊，也縫製菱角包，維持自己生計。

「雖然我的腳走路不方便，但是我的雙手很靈巧。」洪勇說，他平常靠修改衣服、換拉鍊維生，也自學縫製菱角包，每個菱角包都有很多拉鍊，還能放進大罐礦泉水，大的500元、小的300元，都是自己設計的，外型則是鹿草活水菱角為靈感，每個包包都有特色。

嘉義縣警察局水上分局長曾冠螢今天關懷洪勇生活狀況。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局水上分局長曾冠螢今天關懷洪勇生活狀況。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察之友會水上辦事處主任賴皇叡今天帶著熱水飲水機探訪洪勇，還向他購買自製菱角包。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察之友會水上辦事處主任賴皇叡今天帶著熱水飲水機探訪洪勇，還向他購買自製菱角包。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察之友會水上辦事處主任賴皇叡今天帶著熱水飲水機探訪洪勇，還向他購買自製菱角包。圖／民眾提供
嘉義縣警察之友會水上辦事處主任賴皇叡今天帶著熱水飲水機探訪洪勇，還向他購買自製菱角包。圖／民眾提供
嘉義縣警察之友會水上辦事處主任賴皇叡今天帶著熱水飲水機探訪洪勇，還向他購買自製菱角包。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察之友會水上辦事處主任賴皇叡今天帶著熱水飲水機探訪洪勇，還向他購買自製菱角包。記者黃于凡／攝影

嘉義 颱風

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