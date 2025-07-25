泡麵不用再借熱水 嘉義小兒麻痺老翁感謝各界愛心相挺

嘉義縣鹿草鄉小兒麻痺老翁洪勇獨居，雙腳變形行動不便，老屋受颱風侵襲毀損，家當都被雨淋壞，生活陷入困境引發社會關注，各界愛心陸續湧入，洪勇獲贈熱水飲水機，感謝善心人士捐助，他開心的說，泡麵不用再去鄰居家借熱水，晚上終於可以泡牛奶了！

嘉義縣警察之友會水上辦事處主任、國立汽車董事長賴皇叡聽到消息後，立即帶著熱水飲水機探訪洪勇，現場也跟洪勇購買自製菱角包，將颱風後僅存3個菱角包都買走，水上分局長曾冠螢也到場關心洪勇生活狀況，若有不便之處可以向派出所求助。

民雄鄉安順鴿園老闆張安順、上億國際董事長詹詠順等人捐款幫助受災戶，不只經濟弱勢及身障老人，就連被社會遺忘的邊緣戶都受助。洪勇說，感謝社會善心人士幫忙，他會趕快重新整理裁縫工作室，繼續為人縫補衣服、換拉鍊，也縫製菱角包，維持自己生計。