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全台首座「高腳屋」親水運動館 南市安南、新營雙館聯合招商

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市安南區全民運動館以高腳屋生態概念，打造全台唯一的生態親水運動館。圖／台南市體育局提供
台南市安南區全民運動館以高腳屋生態概念，打造全台唯一的生態親水運動館。圖／台南市體育局提供

台南市安南區與新營區兩座新建全民運動館聯合招商，市府體育局今天舉辦ROT案招商說明會，吸引8家潛在業者、約10餘人到場參與，現場互動熱絡，展現產業界對台南運動設施市場的高度關注。

體育局長陳良乾表示，此案是依促參法第42條規定辦理，採用政府規畫、民間參與模式，導入專業經營管理，期望加速提供多元化、優質的運動場域服務。目前兩案皆已進入「公開徵求其他民間申請人」階段，預定於8月正式公告徵件。

安南區全民運動館位於九份子重劃區，鄰近台17線與台江內海綠帶，周邊住宅開發迅速，具備高度發展潛力。規劃主軸以健康運動與綠水運動為主，建築設計融入台江屋意象，以高腳屋生態概念打造全台唯一的生態親水運動館，並獲得2024國家卓越建設獎肯定。館內設施包括體適能中心、1面籃球場與4面羽球場的綜合球場、多功能教室、韻律教室及商業空間，總樓地板面積約3324平方公尺。

新營區全民運動館則位於民治行政中心旁，鄰近民治市政大樓、南瀛綠都心公園與新營火車站，地理位置具明顯優勢。該館設計理念以健康運動與全齡運動為核心，結合綠都心意象，打造能滿足兒童、青壯年及銀髮族需求的多功能運動場域。設施規劃包含體適能中心、1面籃球場與4面羽球場的綜合球場、2面獨立羽球場、多功能教室、韻律教室與商業空間，總樓地板面積達4271平方公尺。

陳良乾指出，透過招商說明會，市府向潛在投資人說明案件規畫內容與後續進度，期盼促進民間踴躍參與，攜手打造台南更優質的運動生活環境。體育局也將持續提供相關諮詢與協助，歡迎有意願的業者加入，共同開創公私協力新典範。

台南市安南區全民運動館以高腳屋生態概念，打造全台唯一的生態親水運動館。圖／台南市體育局提供
台南市安南區全民運動館以高腳屋生態概念，打造全台唯一的生態親水運動館。圖／台南市體育局提供

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