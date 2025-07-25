可惡！台南風災搶救竟有宵小偷運廢棄物傾倒 市府送辦並呼籲嚴懲

台南市災後廢棄物大量湧現，環保局於全市11區設置46處暫置區，協助民眾就近集中堆置並加速清運作業。昨天下午發現3輛無清除許可的車輛，違法載運非災區廢棄物企圖傾倒於暫置區，環保局將依法查證移送地檢署偵辦，並釐清廢棄物產源，最高可處300萬元罰鍰。

環保局副局長陳幸芬表示，昨天下午，環保局在七股區風災垃圾暫置場查獲3輛車輛企圖非法傾倒非災區廢棄物，3輛車均未依法登記為清除許可車輛。此行為已明確違反廢棄物清理法，已即刻啟動調查，並將相關資料移送地檢署偵辦，同時追查廢棄物來源，對產源依法裁罰，最高可處300萬元罰鍰。

陳幸芬說，設置暫置區原是為了便利災區民眾就近集中廢棄物，並提高清運效率，但近期卻陸續發現不肖業者趁亂非法傾倒事業廢棄物與磚瓦殘骸。為防堵廢棄物混入事業廢料、造成環境二次汙染，已要求各區公所於本週末前完成堆置場關閉作業，並加強進出管制，並加裝監視設備。全市46處災後暫置區中，已有31處完成廢棄物轉運作業，清理後的場地將進行全面消毒，避免孳生病媒蚊，影響公共衛生。

市府祕書長尤天厚也嚴厲譴責不法行為，在救災之際還有宵小做違法行為，深惡痛絕，責成警察局加強災區巡查，發現違法絕不寬貸，也呼籲司法機關對於利用救災之際行不法行為，日後應給予最嚴厲懲罰。

環保局表示，將持續與警方合作，結合科技執法、監視器調閱及車牌辨識系統，全力追查違規車輛行蹤，從源頭揪出不法業者，絕不寬貸。也呼籲，事業廢棄物與營建廢棄物應交由合法清除處理業者處理，切勿心存僥倖、以身試法，違法棄置行為必將依法究辦，絕不姑息。

台南市環保局於截至7月24日，清理出超過1萬7千公噸的風災垃圾，包括道路上的樹枝、落葉及民眾家中受損的大型家具，恢復市容整潔。目前各區暫置場所已陸續關閉僅留必要場地，並由環保局加強監控管理。環保局呼籲民眾，如有廢棄物清除需求，請洽當地公所或清潔隊，切勿擅自棄置，以免觸法。