GAGU北歐家具無預警停業 台南接獲16件申訴消保官提醒這件事

本土家具品牌「GAGU（家谷北歐家具工廠）」近日傳出因資金問題無預警停業，北、中、南門市皆未營業無法聯繫，截至今日，台南市消保官已接獲16件消費爭議申訴，多為預付訂金或給付全額款項後未收到貨品。

消保官提醒消費者，務必保全證據，如所有交易憑證、通訊軟體的聯繫對話紀錄，並建議可發存證信函要求業者履行契約，逾期未履約可依法解除契約並請求退款。若是以信用卡分期付款，可速向發卡銀行申請「爭議款」暫緩給付；若是以匯款或現金支付，則可向法院聲請核發支付命令或提起民事訴訟請求賠償。

法制處於昨日下午派員實地訪查GAGA設於本市仁德區中山路一段101號仁德門市，發現門窗關閉，且無法聯繫，鄰居也證實已多日未見工作人員。法制處強調，此類事件已嚴重侵害消費者權益，業者應立即出面說明並提出具體處理方案。

消保官將追蹤該公司商業登記狀態，並函文要求業者及負責人妥適處理本事件衍生的消費爭議；持續關注本案並協助受害消費者，消費者亦可撥打「1950」消費者服務專線諮詢，或向市府消費者服務中心提出申訴。