GAGU北歐家具無預警停業 台南接獲16件申訴消保官提醒這件事
本土家具品牌「GAGU（家谷北歐家具工廠）」近日傳出因資金問題無預警停業，北、中、南門市皆未營業無法聯繫，截至今日，台南市消保官已接獲16件消費爭議申訴，多為預付訂金或給付全額款項後未收到貨品。
消保官提醒消費者，務必保全證據，如所有交易憑證、通訊軟體的聯繫對話紀錄，並建議可發存證信函要求業者履行契約，逾期未履約可依法解除契約並請求退款。若是以信用卡分期付款，可速向發卡銀行申請「爭議款」暫緩給付；若是以匯款或現金支付，則可向法院聲請核發支付命令或提起民事訴訟請求賠償。
法制處於昨日下午派員實地訪查GAGA設於本市仁德區中山路一段101號仁德門市，發現門窗關閉，且無法聯繫，鄰居也證實已多日未見工作人員。法制處強調，此類事件已嚴重侵害消費者權益，業者應立即出面說明並提出具體處理方案。
消保官將追蹤該公司商業登記狀態，並函文要求業者及負責人妥適處理本事件衍生的消費爭議；持續關注本案並協助受害消費者，消費者亦可撥打「1950」消費者服務專線諮詢，或向市府消費者服務中心提出申訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言