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雲林縣螢火蟲復育再出邁一步 新增大湖底賞螢棲地示範點

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府今年新設大湖底賞螢示範區，位於鄰近野溪水源豐沛地帶，具備復育水生螢火蟲的理想條件。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府今年新設大湖底賞螢示範區，位於鄰近野溪水源豐沛地帶，具備復育水生螢火蟲的理想條件。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣螢火蟲復育棲地分布於華山土石流園區、樟湖芊蓁籠等地，復育物種包括黃緣螢、黑翅螢等多種原生螢火蟲，經產官學合作推動，今年新增天秀山莊與桂啡農場兩處教育據點，並於華山大湖底設置「賞螢示範點」，以復育黑螢屬為目標，深化地方生態旅遊與環境教育。

雲林縣政府致力推動螢火蟲復育，廣邀學術單位、民間團體及在地農園共同參與，建立產官學民合作機制，近年來積極在華山、樟湖及草嶺地區推動螢火蟲棲地復育，農業處長魏勝德表示，目前復育棲地分布在華山土石流園區、樟湖芊蓁籠、華山山豬湖及張師傅生態紅茶園等地，復育物種有黃緣螢、大端黑螢、黑翅螢、臺灣窗螢、山窗螢、雙色垂鬚螢等多種原生螢火蟲。

魏勝德說，螢火蟲的棲地維護必須減少光害、水污染與棲地破壞，同時維持濕地與溪流的自然條件，才能提升族群穩定與繁衍能力，今年新設的大湖底賞螢示範區，鄰近野溪水源豐沛，具備復育水生螢火蟲的理想條件。

他說，未來復育策略包括保留原生溪流、導入高程落差形成的自然引流水源，並保留基地內原有小漥地形，鋪設不透水層以促進積水與土壤吸水，自然形成淺水濕地，使水流緩慢不致乾涸，並透過落葉、枯木與腐植質維持土壤濕潤，營造螢火蟲幼蟲及獵物蝸牛、蛞蝓所需的理想棲息環境。

嘉義大學教授何坤益指出，為提升黑翅螢族群數量，降低光害的干擾，復育團隊在園區增設遮光設施及樹林屏障，並依生態需求設計多層次植被，包括可遮蔭保濕降溫的喬木層、可供獵物躲藏空間的灌木層與成蟲停棲覓食點的草本層，並栽種茄苳、黃荊、台灣海桐與楓香等180株原生植物，營造良好棲地結構並復育蕨類和地被植物，打造示範性與教育價值的自然學習場域，未來可開放教學之用。

縣府期盼復育成效逐年提升，讓螢火蟲成為鄉野閃耀的記憶，也為國內生態保育立下好典範。

雲林縣府今年新設大湖底賞螢示範區，位於鄰近野溪水源豐沛地帶，具備復育水生螢火蟲的理想條件。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府今年新設大湖底賞螢示範區，位於鄰近野溪水源豐沛地帶，具備復育水生螢火蟲的理想條件。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府今年新設大湖底賞螢示範區，位於鄰近野溪水源豐沛地帶，具備復育水生螢火蟲的理想條件。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府今年新設大湖底賞螢示範區，位於鄰近野溪水源豐沛地帶，具備復育水生螢火蟲的理想條件。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府攜手嘉義大學教授何坤益團隊，除營造良好復育環境，透過場域實踐訓練，棲地調查撫育等實務經驗，提升黑翅螢的族群數量。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府攜手嘉義大學教授何坤益團隊，除營造良好復育環境，透過場域實踐訓練，棲地調查撫育等實務經驗，提升黑翅螢的族群數量。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府今年新設大湖底賞螢示範區，位於鄰近野溪水源豐沛地帶，具備復育水生螢火蟲的理想條件。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府今年新設大湖底賞螢示範區，位於鄰近野溪水源豐沛地帶，具備復育水生螢火蟲的理想條件。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府攜手嘉義大學教授何坤益團隊，除營造良好復育環境，透過場域實踐訓練，棲地調查撫育等實務經驗，提升黑翅螢的族群數量。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府攜手嘉義大學教授何坤益團隊，除營造良好復育環境，透過場域實踐訓練，棲地調查撫育等實務經驗，提升黑翅螢的族群數量。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府攜手嘉義大學教授何坤益團隊，除營造良好復育環境，透過場域實踐訓練，棲地調查撫育等實務經驗，提升黑翅螢的族群數量。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府攜手嘉義大學教授何坤益團隊，除營造良好復育環境，透過場域實踐訓練，棲地調查撫育等實務經驗，提升黑翅螢的族群數量。記者蔡維斌／翻攝

賞螢 土石流 螢火蟲復育

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