嘉義民雄松山村長周炳立捐地 打造活動中心及長照大樓

嘉義縣民雄鄉松山村地處郊區、交通不便，缺乏多元長照資源，松山村長周炳立無私捐贈土地，規畫興建社區活動中心，獲衛福部補助新建日間照顧中心，斥資2004萬元今天完工啟用，民雄鄉長林于玲說，盼能充實在地長照服務資源、厚植社區整體服務能量。

民雄鄉長林于玲說，松山村長周炳立捐贈土地興建社區活動中心，工程總經費2004萬元，獲衛福部補助1680萬元，公所自籌324萬，2021年3月開工，去年12月6日取得使用執照，將整合在地資源設置長照據點，盼提供給民眾更便利的長照服務。

松山社區活動中心大樓總樓地板面積約558平方公尺，3層樓高，未來將配合中央政策增設日間照顧中心，成為民雄鄉第1棟結合B級日照中心暨C級社區照顧關懷據點的社區活動中心，作為松山村民多元健康與社交活動空間，並提供村辦公處與避難收容所等用途。