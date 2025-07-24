嘉義民雄松山村長周炳立捐地 打造活動中心及長照大樓
嘉義縣民雄鄉松山村地處郊區、交通不便，缺乏多元長照資源，松山村長周炳立無私捐贈土地，規畫興建社區活動中心，獲衛福部補助新建日間照顧中心，斥資2004萬元今天完工啟用，民雄鄉長林于玲說，盼能充實在地長照服務資源、厚植社區整體服務能量。
民雄鄉長林于玲說，松山村長周炳立捐贈土地興建社區活動中心，工程總經費2004萬元，獲衛福部補助1680萬元，公所自籌324萬，2021年3月開工，去年12月6日取得使用執照，將整合在地資源設置長照據點，盼提供給民眾更便利的長照服務。
松山社區活動中心大樓總樓地板面積約558平方公尺，3層樓高，未來將配合中央政策增設日間照顧中心，成為民雄鄉第1棟結合B級日照中心暨C級社區照顧關懷據點的社區活動中心，作為松山村民多元健康與社交活動空間，並提供村辦公處與避難收容所等用途。
林于玲也說，松山社區活動中心落成啟用，代表會主席涂文生及松山村長周炳立一起參加謝土祈福及啟用揭牌儀式，不僅是松山村居民的一大福音，也象徵著民雄鄉對於長照服務的重視與投入，未來將持續優化長照服務體系，確保社區居民有更好的健康與生活品質。
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