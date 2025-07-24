風災後停班課也不停供餐 台南95歲高齡獨居長者見志工送餐好感動

颱風丹娜絲強襲台南，台南市各社區照顧關懷據點在災後第一時間協助長輩恢復生活常軌，其中，佳里禮化社區關懷據點不僅颱風停班課期間不打烊，更每天為長者烹煮料理供餐、送餐，一名高齡95歲的陳姓老婦說，颱風隔天看到據點志工還來送餐，「感動的都快哭了！」。

佳里95歲獨居的陳姓老婦人住家大廳屋頂被颱風丹娜絲吹掀，迄今已過半個月還叫不到鐵工修繕，但好在房間屋頂沒受影響，勉強還能居住，回憶起颱風過後那幾天，陳姓老婦人說，家中停電停了好幾天，冰箱內的東西都腐臭壞了，也沒有來得及準備應急的乾糧等物資。

她說，自己行動不太方便，颱風那幾天原本還擔憂可能會在家餓肚子，但看見社區關懷據點志工居然還有來送餐，「真的是很高興，感動得都要流眼淚了！」。社區自風災後都仍持續供餐，今也準備營養豐富的家常菜、無刺虱目魚等，讓長者吃得相當滿足。

禮化社區發展協會執行長黃麗敏表示，據點供餐對象約服務7位長者，颱風天雖然佳里地區也停電了幾天，但沒有電總是有瓦斯能夠烹煮，且要是據點不供餐的話，這些獨居、弱勢長者真的會沒有飯吃，因此即便是停班停課，社區照顧關懷據點供餐也不能停。

黃麗敏說，有些長輩行動不便無法出門，颱風後那幾天停班課，志工依舊風雨無阻把熱騰騰的食物，送給社區的長者品嘗，烹煮的料理以簡單的竹筍粥、湯麵、鹹粿等，每次大約準備3、40份，看見長者拿到後都相當開心，「對我們來說，就是一件有意義的事情了！」。