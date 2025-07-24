影／嘉市好店徵選評審名單揭曉 55家業者脫穎而出展現永續創新力

2025嘉市好店徵選活動落幕，歷經數月徵選與專業評審，最終共55家優質業者榮獲「好禮」、「好店」、「好甜品」共3大類別肯定，展現嘉市在地商家的實力與創新潛能，市長黃敏惠上午在市府頒發獎座給獲選業者祝賀。

現場安排獲獎店家成果展示，讓來賓都能看見徵選頂尖優質店家與商品，認識得獎產品，為確保徵選品質，建設處邀請各界具權威專家學者擔任評審委員，包含嘉大行銷與觀光管理系教授蕭至惠、南台科技大學餐旅管理系助理教授林政陞、紫繪永續設計執行長王靖惠及風格旅遊作家瑪格。

以最高規格選出30家好禮、15家好店、10家好甜品，合計55間店家，產品項目豐富多元，成為今年度「嘉市好店」代表。

黃敏惠說，「嘉市好店」徵選第4屆，延續SDGs概念融入優質產品選拔，特別在好禮選出8項「好永續」伴手禮，希望業者持續響應，將永續目標深化製程與銷售，經多年努力，「嘉市好店」成為嘉義市品牌，感謝品牌業者努力付出，市府3月帶8家好店參加「東京國際食品展」，6月邀請得獎15家業者參加台北國際食品展，將「嘉市好店」品牌打入國際市場、行銷全世界。

建設處長呂獎慧說，今年嘉市好店評選競爭激烈，共116件產品報名，經專業評審討論後，精挑55家「嘉市好店」，其中超過20店家首次入選，「嘉市好店」2年選拔1次，相同產品不會重覆入選，入選品牌，享有市府豐富行銷資源及參展機會。