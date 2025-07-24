快訊

2日3颱！颱風不叫竹節蟲 「竹節草」初見面氣象署解釋了

是你嗎？3-4月期發票4張千萬大獎未兌領 消費明細地點一次看

俄羅斯遠東地區客機傳與地面失聯 機上載有50人

聽新聞
0:00 / 0:00

影／嘉市好店徵選評審名單揭曉 55家業者脫穎而出展現永續創新力

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2025嘉市好店徵選活動落幕，55家優質業者榮獲「好禮」、「好店」、「好甜品」共3大類別肯定，市長黃敏惠上午在市府頒發獎座給獲選業者祝賀。記者魯永明／攝影
2025嘉市好店徵選活動落幕，55家優質業者榮獲「好禮」、「好店」、「好甜品」共3大類別肯定，市長黃敏惠上午在市府頒發獎座給獲選業者祝賀。記者魯永明／攝影

2025嘉市好店徵選活動落幕，歷經數月徵選與專業評審，最終共55家優質業者榮獲「好禮」、「好店」、「好甜品」共3大類別肯定，展現嘉市在地商家的實力與創新潛能，市長黃敏惠上午在市府頒發獎座給獲選業者祝賀。

現場安排獲獎店家成果展示，讓來賓都能看見徵選頂尖優質店家與商品，認識得獎產品，為確保徵選品質，建設處邀請各界具權威專家學者擔任評審委員，包含嘉大行銷與觀光管理系教授蕭至惠、南台科技大學餐旅管理系助理教授林政陞、紫繪永續設計執行長王靖惠及風格旅遊作家瑪格。

以最高規格選出30家好禮、15家好店、10家好甜品，合計55間店家，產品項目豐富多元，成為今年度「嘉市好店」代表。

黃敏惠說，「嘉市好店」徵選第4屆，延續SDGs概念融入優質產品選拔，特別在好禮選出8項「好永續」伴手禮，希望業者持續響應，將永續目標深化製程與銷售，經多年努力，「嘉市好店」成為嘉義品牌，感謝品牌業者努力付出，市府3月帶8家好店參加「東京國際食品展」，6月邀請得獎15家業者參加台北國際食品展，將「嘉市好店」品牌打入國際市場、行銷全世界。

建設處長呂獎慧說，今年嘉市好店評選競爭激烈，共116件產品報名，經專業評審討論後，精挑55家「嘉市好店」，其中超過20店家首次入選，「嘉市好店」2年選拔1次，相同產品不會重覆入選，入選品牌，享有市府豐富行銷資源及參展機會。

除了將「嘉市好店」推向國際，市府今年規畫與百貨公司合作辦理2場展售會，其中1場敲定9月在新光三越台北站前店，將入選的嘉市好店產品，透過互動遊戲與優惠折扣，讓更多民眾認識嘉市好店。活動資訊請見活動網站https://chiayi2025.vrworld.com.tw/，或上嘉義市政府建設處官網查詢。

2025嘉市好店徵選活動落幕，55家優質業者榮獲「好禮」、「好店」、「好甜品」共3大類別肯定，市長黃敏惠上午在市府頒發獎座給獲選業者祝賀。記者魯永明／攝影
2025嘉市好店徵選活動落幕，55家優質業者榮獲「好禮」、「好店」、「好甜品」共3大類別肯定，市長黃敏惠上午在市府頒發獎座給獲選業者祝賀。記者魯永明／攝影
2025嘉市好店徵選活動落幕，55家優質業者榮獲「好禮」、「好店」、「好甜品」共3大類別肯定，市長黃敏惠上午在市府頒發獎座給獲選業者祝賀。記者魯永明／攝影
2025嘉市好店徵選活動落幕，55家優質業者榮獲「好禮」、「好店」、「好甜品」共3大類別肯定，市長黃敏惠上午在市府頒發獎座給獲選業者祝賀。記者魯永明／攝影
2025嘉市好店徵選活動落幕，55家優質業者榮獲「好禮」、「好店」、「好甜品」共3大類別肯定，市長黃敏惠上午在市府頒發獎座給獲選業者祝賀。記者魯永明／攝影
2025嘉市好店徵選活動落幕，55家優質業者榮獲「好禮」、「好店」、「好甜品」共3大類別肯定，市長黃敏惠上午在市府頒發獎座給獲選業者祝賀。記者魯永明／攝影
2025嘉市好店徵選活動落幕，55家優質業者榮獲「好禮」、「好店」、「好甜品」共3大類別肯定，市長黃敏惠上午在市府頒發獎座給獲選業者祝賀。記者魯永明／攝影
2025嘉市好店徵選活動落幕，55家優質業者榮獲「好禮」、「好店」、「好甜品」共3大類別肯定，市長黃敏惠上午在市府頒發獎座給獲選業者祝賀。記者魯永明／攝影

品牌 永續 嘉義

延伸閱讀

讓每個孩子與學習共舞 僑平國小校長何憲昌榮獲師鐸獎

台電風災殉職李元瀚器捐遺愛 黃敏惠：謝謝你讓我們看到愛延續

颱風重創嘉義...見侯友宜哽咽 黃敏惠落淚：第一時間派人支援

嘉市成年禮青年奉茶父母擁抱 黃敏惠為青年披巾勉勵

相關新聞

影／紀念台電英雄歌曲「浩克·燈已點亮」 網友淚崩：一路好走

台電嘉義區處線路課員工李元瀚在協助風災搶修復電期間，不慎發生感電意外，送醫仰賴葉克膜續命，家屬選擇放手讓他不再痛苦、器捐...

大潤發嘉義店月底走入歷史 轉型大全聯今明換招牌照常營業

陪伴嘉義市民17年的大潤發嘉義店，即將8月1日正式轉型「大全聯」，今明2天賣場外牆將進行招牌更換工程，象徵這個陪伴許多人...

嘉義民雄松山村長周炳立捐地 打造活動中心及長照大樓

嘉義縣民雄鄉松山村地處郊區、交通不便，缺乏多元長照資源，松山村長周炳立無私捐贈土地，規畫興建社區活動中心，獲衛福部補助新...

風災後停班課也不停供餐 台南95歲高齡獨居長者見志工送餐好感動

颱風丹娜絲強襲台南，台南市各社區照顧關懷據點在災後第一時間協助長輩恢復生活常軌，其中，佳里禮化社區關懷據點不僅颱風停班課...

影／嘉市好店徵選評審名單揭曉 55家業者脫穎而出展現永續創新力

2025嘉市好店徵選活動落幕，歷經數月徵選與專業評審，最終共55家優質業者榮獲「好禮」、「好店」、「好甜品」共3大類別肯...

台電救災殉職英雄李元瀚下周告別式 天主教神父教友靈前祈禱

36歲台電嘉義區處員工李元瀚15日下午，在嘉義縣義竹鄉修復丹娜絲風災受損電力遭電擊，送醫搶救6天不治，家屬器捐遺愛，李元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。