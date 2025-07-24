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台電救災殉職英雄李元瀚下周告別式 天主教神父教友靈前祈禱
36歲台電嘉義區處員工李元瀚15日下午，在嘉義縣義竹鄉修復丹娜絲風災受損電力遭電擊，送醫搶救6天不治，家屬器捐遺愛，李元瀚靈堂設在水上鄉龍巖嘉雲會館，8月1日在嘉市殯儀館舉行告別式及火化，8月2日在聖若望主教座堂舉行殯葬彌撒；上午主教座堂神父狄鐸帶領修女教友們，到靈前祈禱。
李元瀚救災殉職，器捐遺愛，化小愛為大愛，為災民奉獻犧牲生命，活出基督的大愛精神，感動國人，李元瀚停靈期間，有教友、網友自發性製作紀念歌曲、漫畫祈禱圖卡追思。
漫畫圖卡上寫祈禱文，「請為台電殉職員工，我們主內的弟，李元瀚（聖名若翰）的靈魂，以及他的家人們祈禱，願他的靈魂賴天主仁慈，息止安所。也求天主安慰他家人們的心靈，賜給他們平安。阿門！上午聖若望主教座堂神父狄鐸，帶領修女教友們，到靈前祈禱，祈求元瀚靈魂榮升天堂，享永福。
李元瀚告別式定8月1日上午在嘉義市殯儀館舉行，由嘉義教區主教浦英雄主禮，8月2日上午在聖若望主教座堂，舉行殯葬彌撒，主教浦英雄主禮，播放告別影片，彌撒結束，移靈聖山墓園安奉骨灰。
李元瀚父親說，各界對元瀚祈福與集氣，都是給他們家人莫大安慰與鼓勵，只希望元瀚能好好、平靜走完人生最後一段路。
總統府發言人郭雅慧說，賴清德總統對李元瀚殉職，深感不捨與哀悼，將代表國家及人民頒發褒揚令，總統深摯感念李元瀚台電工作期間，持續為台灣社會戮力付出、堅守崗位，不遺餘力帶領及栽培新進員工，傳承台電英雄們專業技術與堅韌意志。此次風災，李元瀚第一時間投入前線電力復原搶修工作，全力以赴至最後一刻，無私奉獻敬業精神令人深感敬佩。
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