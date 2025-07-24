打破刻板印象！62歲阿嵐應徵女保全 穩定就業還獲6萬獎勵金

62歲的阿嵐（化名）勇敢打破性別刻板印象，在勞動部雲嘉南分署台南就業中心的協助下，她成功轉職為保全人員，穩定就業近8個月，不僅重新找回生活重心與自信，也順利獲得勞動部「55Plus就業獎勵」6萬元獎勵金，大大減輕她的經濟壓力。

阿嵐過去曾經營寢具店，因市場競爭結束營業，後轉行到寢具工廠推銷商品，長年駕駛小貨車叫賣，即便歷經3次車禍仍堅持工作。期間也曾與友人合夥經營海產粥店，後來為照顧罹癌的合夥人，學習照服工作，卻因此助她考取照服員證照。後因日夜照顧合夥人導致體力無法負荷、加上友人最終離世，讓她暫別照服職涯，但也為未來轉職埋下契機。

長期為合夥人分擔醫療與生活費，讓阿嵐陷入經濟困境，當時僅能租住簡易貨櫃屋。而僅靠一份堤岸管理員微薄收入度日，卻因契約期滿沒了工作，對已屆花甲之年的她而言，人生再次陷入低潮。

台南就業中心提供就業諮詢與資源協助並協調廠商提供高齡職缺，而在就服人員的鼓勵下，她再度展現骨子裡的堅忍，勇於嘗試並應徵保全工作，通過面試順利取得社區保全人員一職。工作期間深獲獲社區住戶一致好評，成為大家眼中的「安心守護者」。

阿嵐藉由保全人員經驗開啟人生轉機，工作6個多月後，更順利跳槽至待遇更佳的保全公司，負責車輛進出管理與指揮交通。她說「保全的工作讓我每天都挺直腰桿，有目標且收入穩定，心裡非常踏實。」由衷感恩就服人員的協助，幫忙找到工作又能申請勞動部獎勵金，補貼生活開銷。希望和她一樣的高年級生都能勇敢再出擊。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，為鼓勵年滿55歲以上或45歲以上依法退休，離開職場滿3個月的民眾重新投入工作，勞動部推動「55Plus就業獎勵」，透過公立就業服務機構推介就業，穩定就業滿90日者，全職工作者每次可申領3萬元、最多6萬元；部分工時者只要月薪達基本工資一半以上，也能申領每次1萬5千元、最高3萬元。可上「台灣就業通」或「45Plus就業資源網」查詢相關資訊。