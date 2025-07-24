屋簷被吹走、縫紉機淋壞 嘉義小兒麻痹老翁生活陷困境

嘉義縣鹿草鄉光潭村洪勇從小罹患小兒麻痺，雙腳變形、外八，只能依靠拐杖行走，平時以縫補衣服維生，因三合院屋內磁磚較滑，他將家當都放在門前水泥地，用帆布搭起工作室和廚房，但受颱風侵襲全毀，屋頂也被掀飛，生活陷困境盼社會幫忙。

「這個水泥地比較不會滑！」洪勇拄著拐杖說，屋內房間只會用來睡覺，廚房、工作室都在屋外，比較不會跌倒，颱風夜那晚他很害怕，風雨暫歇後出門查看，發現屋頂和帆布被風吹走，冰箱、電鍋、飲水機等電器都淋雨壞掉，就連賴以維生的縫紉機也壞了。

洪勇生活陷入困境，連基本日常都難以維持，家中飲水機壞掉，只能暫時到外面的飲水機接水回來用，颱風把屋簷掀飛，電燈也跟著被吹走，現在晚上仍一片漆黑，家裡的冰箱也壞了，只能當作簡易的置物櫃使用，電鍋損壞後，連煮頓熱飯都成難題。

洪勇說，多年前與妻子離婚，家庭經濟狀況不好，仍獨力將3個孩子撫養長大，煮飯給孩子吃，後來孩子讀高職建教合作後長大各自飛，大兒子害怕扶養他，不曾回家過；他的姊姊未嫁，將名下房子過戶給大兒子，另2個女兒心裡不平衡，沒分到財產也不想盡扶養義務。