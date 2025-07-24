丹娜絲重創嘉義布袋 彭啓明訪好美社區讚：這裡是台灣氣候調適典範

丹娜絲颱風6日深夜登陸嘉縣布袋鎮，環境部長彭啓明日前到布袋視察風災後回收毀損水面型光電板處理作業，並專程前往榮獲2024年國家環境教育獎特優的布袋好美社區，這是他半年內，第3次踏上這片土地。他臉書貼文及影片說，「這裡，是台灣面對極端氣候下，氣候調適典範。」

好美社區緊鄰海岸，擁有好美沙灘，過去因沙灘流失與海水倒灌，導致社區淹水頻仍。但在居民自救行動下，逐步展開固沙、築籬、植樹造林等行動，並由當地教會號召居民共同參與環境復育。彭啓明讚賞，「這片由社區親手種下的森林，雖歷經丹娜絲肆虐，許多樹木攔腰折斷，卻成為守護社區的天然防線。」

此次彭啓明再訪好美，不僅重回5月種下樹木旁合影，更見證樹木雖受強風吹襲，依然挺立發芽，「這不只是植物再生，也是人們意志延續」，相較傳統災後補償與防災策略，「氣候調適」強調的是與環境共存、持續調整與因應，「好美社區的故事讓抽象的調適變得真實而感人。」

好美社區在環境教育深耕有成。2021年疫情期間，好美社區居民鄭怡雯與彩繪師曾進成等人共同成立「好美農漁產」品牌，承租當地特色「船型屋」作營業據點，發展文創與地方農漁業。以「蛤蜊全利用」為理念，研發出文蛤醬油膏、拌醬、發熱包與洗滌粉等多元商品，結合產業與環保，展現永續創意。

社區也發展廢材創意植栽體驗、環境導覽、3D彩繪等活動，成功結合環境保育與地方創生，不僅提升居民認同感，更吸引外地遊客前來參觀。憑藉推動沙灘復育、生態保育與文化傳承的成果，在第9屆國家環境教育獎中，從全國22縣市脫穎而出，獲得社區類「特優」殊榮。

彭啓明臉書貼文，以及他與好美船屋負責人曾建成對談影片說，「這裡叫做好美沙灘，您可以想像過去這經歷沙灘被掏空，讓當地海水倒灌、淹水頻傳，我站的地方以前就是海，居民及當地耆老回想起過去美好有廣大沙灘時光，不想環境被吞蝕，自救慢慢來固沙種樹，當地教會號召民眾一起來愛護土地，發展起來的環境運動。

他們告訴我，沒有這片樹林，可能社區會更嚴重，這片森林雖然許多樹攔腰折斷，卻是保護了當地的社區。去年我代表頒獎給他們國家環境教育獎後，沒想到今年我去了3次，只要經過布袋就想會

去繞一下，因為這就是一個面對極端氣候下，民眾自動發起的運動，這是一個氣候調適的好案例。