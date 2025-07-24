大潤發嘉義店月底走入歷史 轉型大全聯今明換招牌照常營業
陪伴嘉義市民17年的大潤發嘉義店，即將8月1日正式轉型「大全聯」，今明2天賣場外牆將進行招牌更換工程，象徵這個陪伴許多人成長與回憶的品牌，即將走入歷史。
大全聯嘉義店臉書貼文，「17年，一起走過的名字大潤發嘉義店，我們要說再見了」，店方在門口張貼感性告示，邀請民眾拍照留念，也表示更名大全聯後持續服務居民，「我們不只是換名字，也帶著你們的故事，走向下一個17年」。
更換招牌作業上午9時進行，期間賣場正常營業不受影響。嘉義店將是全台20家大潤發門市，陸續更名為「大全聯」的其中一環。7月17日，土城店率先掛上全台首面「大全聯」招牌，20日內湖店舉辦感恩茶會也完成轉型。全聯行銷部協理劉鴻徵表示，轉型保留「大」字與原有紅色基調，目的是希望讓消費者感受到品牌轉換的延續性，經營理念全面升級，力拚「比全聯更便宜、比電商更划算」。
大潤發嘉義店2008年開幕，位於嘉市北側，是當地民眾採買據點，交通方便、停車空間充足，熟食、麵包、自有品牌產品深受喜愛。許多民眾社群留言表達不捨：「大潤發包子饅頭超好吃，是我口袋名單必逛的賣場」、「在這裡和男友約會逛街、現在變老公了，還是最喜歡這家店」。「不管叫什麼名字，我們還是會來。」
為感謝顧客長年支持，大潤發嘉義店同步推出「萬象更新感謝祭」活動，即日起至25日，留言按讚數最高前六名可獲得冰壩杯或玻璃保鮮盒，中獎名單月26日公布，8月8日前在賣場B1服務台領取。
大潤發1996年由潤泰集團創立，曾是台灣第2大量販通路，2021年全聯宣布以115億元收購台灣大潤發，2022年完成交易，初期雙品牌並行。如今正式整合為「大全聯」，全聯超市與大潤發量販的結合，標誌著全新零售模式的啟動。
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