影／紀念台電英雄歌曲「浩克·燈已點亮」 網友淚崩：一路好走

台電嘉義區處線路課員工李元瀚在協助風災搶修復電期間，不慎發生感電意外，送醫仰賴葉克膜續命，家屬選擇放手讓他不再痛苦、器捐遺愛人間；愛好運動的他有「浩克」外號，網友Juelun Kuo創作「浩克.燈已點亮」歌曲影片搭配搶修畫面放上社群媒體感動無數網友，有自稱是親友感謝之餘詢問，歌曲可否授權用於告別式中。Juelun Kuo表示，「可以，希望他們喜歡也是我對英雄的敬意。」

網友Juelun Kuo紀念殉職的台電英雄李元瀚，創作歌曲「浩克.燈已點亮」：「悼念我們嘉義台電英雄，謝謝你，我們永遠銘記您所付出的努力。」

他並剪輯搭配李元瀚生前、台電搶修等畫面，歌詞以故事方式敘述，3分42秒悠悠蕩蕩旋律挑動著感人心弦，無數網友眼眶泛淚「謝謝你無私的付出，一路好走，辛苦了」、「感謝你，無痛了，一路好走，阿彌陀佛」、「英雄～一路好走」、「浩克英雄你是永遠的台電之光 台灣人的驕傲」、「浩克英雄，一路好走 好難過」、「謝謝你無私的付出，一路好走，辛苦了」，不少人留言搭配淚崩貼圖顯示悲慟心情。

有疑似李員的親友留言，「希望這首歌可以授權用於告別式中？他的老婆及家人都非常的喜歡。」，Juelun Kuo回覆表示，「可以，希望他們喜歡也是我對英雄的敬意。」