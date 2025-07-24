影／紀念台電英雄歌曲「浩克·燈已點亮」 網友淚崩：一路好走
台電嘉義區處線路課員工李元瀚在協助風災搶修復電期間，不慎發生感電意外，送醫仰賴葉克膜續命，家屬選擇放手讓他不再痛苦、器捐遺愛人間；愛好運動的他有「浩克」外號，網友Juelun Kuo創作「浩克.燈已點亮」歌曲影片搭配搶修畫面放上社群媒體感動無數網友，有自稱是親友感謝之餘詢問，歌曲可否授權用於告別式中。Juelun Kuo表示，「可以，希望他們喜歡也是我對英雄的敬意。」
網友Juelun Kuo紀念殉職的台電英雄李元瀚，創作歌曲「浩克.燈已點亮」：「悼念我們嘉義台電英雄，謝謝你，我們永遠銘記您所付出的努力。」
他並剪輯搭配李元瀚生前、台電搶修等畫面，歌詞以故事方式敘述，3分42秒悠悠蕩蕩旋律挑動著感人心弦，無數網友眼眶泛淚「謝謝你無私的付出，一路好走，辛苦了」、「感謝你，無痛了，一路好走，阿彌陀佛」、「英雄～一路好走」、「浩克英雄你是永遠的台電之光 台灣人的驕傲」、「浩克英雄，一路好走 好難過」、「謝謝你無私的付出，一路好走，辛苦了」，不少人留言搭配淚崩貼圖顯示悲慟心情。
有疑似李員的親友留言，「希望這首歌可以授權用於告別式中？他的老婆及家人都非常的喜歡。」，Juelun Kuo回覆表示，「可以，希望他們喜歡也是我對英雄的敬意。」
歌曲：浩克.燈已點亮
浩克 任務結束了謝謝你
風停了你沒回來
那盞燈還亮在天台
你曾孤身走在黑夜
點亮城市的每個未來
你笑容像晨曦灑下來
修補破碎的線與愛
九年的汗水未曾含淚
守著崗位直到最後一拍
誰能說命運太沉重
誰敢說你走得平庸
你是我們心中不滅的電流
在靜默裡依然閃動
浩克 工作結束了
我們為你點亮一盞燈
那不是告別是你化作永恆
每一次放電都像心跳在延伸
浩克 一路好走啊
風會把你的名字唱過屋頂
當我們再抬頭望天
你就在光裡靜靜守著那盞燈
朋友說你從不退怯
第一個衝鋒最後一位離
每次出勤都像在飛
像英雄也像兄弟
你熱愛運動也愛生命
工程車載你穿過曾經
今生別過我們答應
會延續你燃燒的熱情
如果天堂也有線路未接
你一定還在那邊默默排解
你不是離開你是發光
你將光明留在人間
浩克 工作結束了
我們會記得你所有努力
敬一個禮不說再見
你的名字永不褪去
浩克 我們會接著走
下一盞燈由我們來守
直到再相逢的那一天
你在光裡我們在前面
感謝你 我們的英雄
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