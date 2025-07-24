雲林古坑竹筍節 限定辦桌下月登場

雲林古坑鄉是國內麻竹筍產地之一，種植逾2000公頃，早年曾出口國外為台灣賺取不少外匯，但逐漸沒落；為了振興產業，鄉公所與大埔社區攜手劍湖山渡假大飯店辦古坑竹筍節，8月9至10日在飯店限定開桌「饗筍宴」，盼推廣「最棒的食材變成日常」。

8月9、10日為饗筍宴，8月24日則在大埔社區辦竹筍節活動，昨辦宣傳記者會，棋盤村長王國勝與大埔社區發展協會理事長張和賢現場示範快速剝筍，王國勝8秒鐘就剝好1支竹筍，在場來賓驚嘆連連。

古坑鄉長林慧如示範料理鮮筍排骨湯，她說，料理竹筍一定要用冷水，且切記「竹筍才是主角，排骨只是配角」，當鮮甜竹筍湯入口，即能感受到古代詩人常在食筍後作詩讚嘆的意境。

饗筍宴每桌6000元、8月9和10日單日分別限定50桌，張和賢說，食材由各個社區提供，劍湖山飯店大廚烹飪，包括御賞筍干東坡肉、西螺濁水竹香飯、華山香菇嫩筍茸、阿嬤酸筍龍虎斑、華山茶油放山雞、古坑鮮筍排骨湯、大埔特色筍仔包等菜色，並有嵩岳咖啡，每桌加贈阿嬤私房醬筍、手工竹炭包、石壁休閒農業區孟宗竹餐具。

參加饗筍宴的賓客可獲社區體驗兌換券，能於竹筍節活動當天參加竹筍DIY體驗，包括剝筍比賽、手作醬筍、闖關遊戲換禮物。