台南物產再登新加坡 芒果、八田米亮相風味宴

台南市政府與新加坡新台灣館近日舉辦「台南夏季果品暨農漁產品營銷活動」，活動以融合飲食文化與科技創新的「台灣風味宴」亮相，展示台南物產魅力與創新實力。

駐新加坡代表童振源、新台灣館董事方震群等人出席活動。主辦單位表示，「台灣風味宴」菜單包含周氏蝦捲、破布子蒸台灣鯛、西瓜綿魚湯、蒲燒鯛魚飯等菜色，彰顯台南美食風味。

其中，菜色中使用的「八田米」源自台南烏山頭水庫灌溉區，得益於當地得天獨厚自然條件，搭配調製的蒲燒醬汁與台灣鯛魚，味道醇厚。愛文、金煌、玉文等品種為主的台南芒果也非常受歡迎，為台灣最具代表性的出口熱帶水果之一。

新加坡新台灣館去年開幕，作為結合實體和線上直播的台灣產品銷售平台，推出多家來自台南等地的台灣農漁產品上架新台灣館販售。

今年是新加坡建國60週年，近期完成新書「新加坡六十年：小國大智慧的故事」的童振源，也在活動現場分享近年派駐星國與寫作過程中對新加坡的觀察，從政府治理、社會動態到觀光與文化，促進民眾從多元視野了解新加坡的發展與脈絡，深化台星交流。