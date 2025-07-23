台電各辦公處蔡易餘籲加掛基地台 因應緊急救災需求

颱風丹娜絲造成嘉義多處網路斷訊妨礙救災，民進黨立委蔡易餘說，電信業者應於台電各鄉鎮市辦公建築物加掛基地台，藉由電力及通訊緊密連動，維持訊號穩定以因應緊急救災需求。

蔡易餘今天告訴中央社記者，颱風丹娜絲侵襲導致嘉義多處電信設備受損，經多日修復，網路訊號多已恢復，但這次風災凸顯台灣通訊體系在極端天災下脆弱性，若電力中斷後，不論基地台有沒有被強風吹倒，訊號都跟著斷。

因此，日前邀集國家通訊傳播委員會、數位發展部、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信及有線電視系統業者開會協調，會中決議未來將協調電信業者於台電各鄉鎮市辦公建築物加掛基地台，藉由電力與通訊緊密連動，維持訊號穩定，以因應緊急救災需求。

針對嘉義地區通訊狀況，蔡易餘指出，風災後第一時間協調遠傳、台哥大及中華電信調度低軌衛星車輛機動調度，分別派出遠傳3輛、台哥大3輛、中華電信8輛進入義竹、布袋、東石、鹿草及大埔鄉災區各點支援，暫時解決通訊中斷問題；雖然目前通訊已逐漸好轉，但與風災前相比仍有落差，已要求電信業者加速改善。

此外，民眾反映有線電視及中華電信市話尚未全面恢復，他已與有線電視業者協調，目前全面恢復需約1.5個月，業者已加派人手及外包團隊加緊修復；市話部分，因部分案例須調動吊車及重機具搶修，進度相對較慢，已要求中華電信盡速完成市話服務恢復。

蔡易餘強調，將持續督促各電信業者檢討與強化基礎設施韌性，並與中央單位合作，確保災後通訊迅速恢復，以保障民眾安全及資訊暢通。