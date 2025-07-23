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南市議會臨時會喊卡 藍營議員質疑怕影響大罷免？ 市府：災後重建優先

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市議會國民黨團發言人蔡育輝（左2）今以「嫦娥也流淚？災民遇雨問蒼天？」為題，與災區議員開記者會時，提及議會原訂24、25日進行臨時會，但卻突然取消，蔡育輝質疑，「難道是民進黨怕影響大罷免而叫停」；南市府回應，丹娜絲颱風造成重大災害，感謝台南市議會體諒，雙方有共識「現階段以搶時間災後重建」為優先，故取消原訂24、25日召開的臨時會。記者萬于甄／攝影
南市議會國民黨團發言人蔡育輝（左2）今以「嫦娥也流淚？災民遇雨問蒼天？」為題，與災區議員開記者會時，提及議會原訂24、25日進行臨時會，但卻突然取消，蔡育輝質疑，「難道是民進黨怕影響大罷免而叫停」；南市府回應，丹娜絲颱風造成重大災害，感謝台南市議會體諒，雙方有共識「現階段以搶時間災後重建」為優先，故取消原訂24、25日召開的臨時會。記者萬于甄／攝影

台南溪北、沿海地區近期受丹娜絲颱風摧殘，災情嚴重，南市議會國民黨團發言人蔡育輝今以「嫦娥也流淚？災民遇雨問蒼天？」為題，與災區議員開記者會時，提及議會原訂24、25日進行臨時會，但卻突然取消，蔡育輝質疑，「難道是民進黨怕影響大罷免而叫停」。

南市府回應，丹娜絲颱風造成重大災害，市府總動員前進第一線協助受災戶申請補助慰助金及其他災後復原工作，感謝台南市議會體諒，雙方有共識「現階段以搶時間災後重建」為優先，取消原訂24、25日召開的臨時會。

蔡育輝今與國民黨市議員方一峰、尤榮智議員及議員參選人尤淨寬開記者會，蔡育輝說，台南市政府「重大災害賑災捐款專戶」目前結餘近2億，市府計畫以墊付款方式救災，並向議會提案擴編災害準備金，議會原訂24、25日緊急召開臨時會審理，卻又臨時喊卡。

蔡育輝質疑，「民進黨難道是怕影響26日大罷免？臨時又叫停？」，再者，市府計畫提案金額是5億，「是開災民玩笑嗎？」，台南市政府提報復建工程180件，金額11.17億，災害準備金錢不到位，災後重建如何到位，要求市府應有全盤的救災計畫。

方一峰及尤榮智也紛紛提到，受災戶聯絡專業修繕團隊都不知排隊要等待多久，且連經濟狀況穩定的受災戶，面對家園被毀，也拿不出錢修繕，台南市政府「重大災害賑災捐款專戶」結餘只有近2億，款項根本不足以救急，「預算編到位，災後復建才能到位」。

蔡育輝要求，中央與台南市政府應以凱米颱風為殷鑑，追加20億元補助費，補助「重大災害賑災捐款專戶」，災害準備金墊付款則應提高至10億，重大災區應先撥款1千萬到各區公所，以利災後復建，並請台電減免電費、中華電信減免月租各3個月、緩繳3個月，有線電視則減免租金讓災民有感。

南市府指出，今年編列災害準備金約有17億，0121楠西地震已用掉11.92億元，目前僅剩5.08億，然而目前市府各局處所提列的社會救助經費、各公所所提列的搶救搶險經費，初估超過10億，原編列之災害準備金難以因應龐大災損，因此也積極向中央爭取財源支援與組織人力。

南市府提到，另一方面也向台南市議會提案增加「災害準備金」預算，協助災民重建家園，獲得議長邱莉莉及市議會支持，同意以墊付方式辦理。

南市府強調，災害準備金只用於「公共建設」，不能用於受災戶的補償或救助金，本次風災中央大力協助人力、物力以及資金，行政院核定一戶5至10萬不等屋損復原慰助金，將於下周補馳援預撥款1萬戶相關經費。

台南 災後 丹娜絲颱風

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