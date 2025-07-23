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別眨眼！古坑竹筍節登場 剝筍達人秀絕技掀高潮

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉長林慧如（中）示範料理「鮮筍排骨湯」，她表示，料理竹筍一定要用冷水，而且竹筍湯要切記竹筍才是主角，排骨只是配角。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉長林慧如（中）示範料理「鮮筍排骨湯」，她表示，料理竹筍一定要用冷水，而且竹筍湯要切記竹筍才是主角，排骨只是配角。記者陳雅玲／攝影

雲林縣古坑鄉是國內麻竹筍產地之一，早年曾出口國外為台灣賺取不少外匯，為振興竹筍產業，鄉公所與大埔社區攜手劍湖山渡假大飯店舉辦「2025古坑竹筍節」，有剝筍比賽、手作醬筍等活動，並推出饗筍宴，8月9、10日限定每天50桌，每桌6千元。

古坑鄉公所今在劍湖山渡假大飯店舉辦記者會為8月9、10日饗筍宴及8月24日在大埔社區舉辦的古坑竹筍節活動宣傳，竹筍節當天有剝筍比賽、醬筍手作體驗等活動，棋盤村長王國勝與大埔社區發展協會理事長張和賢現場示範快速剝筍，王國勝8秒鐘就剝好一支竹筍，讓在場來賓驚嘆連連。

古坑鄉長林慧如示範料理「鮮筍排骨湯」，她表示，料理竹筍一定要用冷水，而且竹筍湯要切記竹筍才是主角，排骨只是配角，當鮮甜的竹筍湯入口，即能感受到古代詩人常在食筍後作詩讚嘆的意境。

古坑鄉公所8月9、10日在劍湖山渡假大飯店推出饗筍宴，每桌6千元，單日限定50桌，包括劍湖禪園山海饌、御賞筍干東坡肉、西螺濁水竹香飯、翠玉絲瓜燴雙菇、華山香菇嫩筍茸、阿嬤酸筍龍虎斑、華山茶油放山雞、古坑鮮筍排骨湯、大埔特色筍仔包、福爾摩沙冰果磚等菜色，並有生豆評鑑冠軍的嵩岳咖啡，每桌加贈阿嬤私房醬筍、手工竹炭包、石壁休閒農業區孟宗竹餐具。

8月24日竹筍節在大埔社區登場，參與饗筍宴的賓客可獲得「社區體驗兌換券」，可在竹筍節參加竹筍DIY體驗，包括剝筍比賽、手作醬筍、闖關遊戲換禮物。

林慧如表示，麻竹筍在古坑有近40年的歷史，為古坑奠定重要的經濟基礎，近年有很多年輕人返鄉，傳承麻竹筍產業，期待未來讓筍的美味持續傳遞。

張和賢說這次饗筍宴食材有各個社區提供，由劍湖山大廚烹飪，希望未來持續發揚光大竹筍饗宴；雲林縣副縣長謝淑亞說，竹子全身都是寶，更是最棒的食材，希望讓最棒的食材變成日常；農業部綜合規畫司長蔡巧蓮樂見古坑竹筍產業有傳承、創新，她樂見其成，也會勇於協助。

雲林縣古坑鄉是國內麻竹筍產地之一，早年曾出口國外為台灣賺取不少外匯，鄉公所與大埔社區攜手劍湖山渡假大飯店舉辦「2025古坑竹筍節」，8月9、10日限定推出饗筍宴，每天50桌。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉是國內麻竹筍產地之一，早年曾出口國外為台灣賺取不少外匯，鄉公所與大埔社區攜手劍湖山渡假大飯店舉辦「2025古坑竹筍節」，8月9、10日限定推出饗筍宴，每天50桌。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉是國內麻竹筍產地之一，早年曾出口國外為台灣賺取不少外匯，鄉公所與大埔社區攜手劍湖山渡假大飯店舉辦「2025古坑竹筍節」，8月9、10日限定推出饗筍宴，每天50桌。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉是國內麻竹筍產地之一，早年曾出口國外為台灣賺取不少外匯，鄉公所與大埔社區攜手劍湖山渡假大飯店舉辦「2025古坑竹筍節」，8月9、10日限定推出饗筍宴，每天50桌。記者陳雅玲／攝影
古坑鄉公所今在劍湖山渡假大飯店舉辦記者會為8月9、10日饗筍宴及8月24日在大埔社區舉辦的古坑竹筍節活動宣傳，棋盤村長王國勝（右）與大埔社區發展協會理事長張和賢（左）現場示範快速剝筍。記者陳雅玲／攝影
古坑鄉公所今在劍湖山渡假大飯店舉辦記者會為8月9、10日饗筍宴及8月24日在大埔社區舉辦的古坑竹筍節活動宣傳，棋盤村長王國勝（右）與大埔社區發展協會理事長張和賢（左）現場示範快速剝筍。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉是國內麻竹筍產地之一，早年曾出口國外為台灣賺取不少外匯，鄉公所與大埔社區攜手劍湖山渡假大飯店舉辦「2025古坑竹筍節」，8月9、10日限定推出饗筍宴，每天50桌。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉是國內麻竹筍產地之一，早年曾出口國外為台灣賺取不少外匯，鄉公所與大埔社區攜手劍湖山渡假大飯店舉辦「2025古坑竹筍節」，8月9、10日限定推出饗筍宴，每天50桌。記者陳雅玲／攝影

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