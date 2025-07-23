快訊

與美第4輪談判...鄭麗君率團展新一輪磋商 政院曝：盼解決貿易分歧

足球／足協祭重處！周台英處分出爐 註銷教練證並逐出球壇

聽新聞
0:00 / 0:00

影／嘉義公園百年風災浩劫 日本樹醫師診斷疑龍捲風破壞

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
登陸嘉義丹娜絲颱風，重創百年嘉義公園，台日樹木醫學學會下午邀請日本樹醫師勘查，台灣樹木醫學會常務理事曾檉銳拿木槌等工具，檢視發現2棵肖楠出現樹幹腐巧中空傾斜，建議為保護民眾安全，儘速移除。　記者魯永明／攝影
登陸嘉義丹娜絲颱風，重創百年嘉義公園，台日樹木醫學學會下午邀請日本樹醫師勘查，台灣樹木醫學會常務理事曾檉銳拿木槌等工具，檢視發現2棵肖楠出現樹幹腐巧中空傾斜，建議為保護民眾安全，儘速移除。　記者魯永明／攝影

120年來首次登陸嘉義的丹娜絲颱風，挾帶13級強風，重創百年嘉義公園，園區滿目瘡痍，災後半個多月未復原，台日樹木醫學學會下午邀請日本樹醫師勘查，樹醫觀察樹木受災情形，疑遭比颱風破壞力還嚴重的龍捲風造成，3棵未受災的高大黑松，樹醫認為樹種非黑松，而是台灣特有種赤松，建議公園避免栽植豆科樹木，慎選防風樹種，植栽要有足夠土壤樹穴抓地。

日本東京街路樹診斷協會副會長笠松滋久、山下得男，由台灣樹木醫學會常務理事曾檉銳等幹部、嘉市府建設處長呂獎慧、地政處長陳光興等陪同，會勘嘉義公園，呂獎慧說，風災造成逾萬棵公園及行道樹受災，借鏡同為風災地帶的日本樹醫防災經驗，做嘉市災後復原綠化植栽參考。

笠松滋久仔細查看園區倒伏、折斷樹木說，由受災樹木外觀來看，風力強大，風向不斷捲動，疑遭百年來比颱風嚴重的龍捲風造成，看到許多樹木倒伏，其中3棵列管百年老樹黑松，通過風災考驗屹立不搖，他說，樹幹是黑松，針葉是赤松，拿來扎手不會痛，樹種是台灣特有種的赤松，既通過風災考驗，可以做指標樹種復原栽植。

樹醫建議復原栽植，避免選不耐風的豆科樹木，慎選防風的樹木，日本每年修剪2次樹木，植栽樹木要有足夠土壤樹穴抓地。曾檉銳拿木槌等工具，檢視發現2棵肖楠出現樹幹腐巧中空傾斜，建議為保護民眾安全，儘速移除。　

嘉市面積小共有35座公園，被稱為「公園城市」，嘉義公園3棵列管百年老樹黑松，去年通過凱米、山陀兒、康芮颱風登陸考驗，屹立不搖，這次再通過丹娜絲風災考驗，市民大讚桃城至寶。

登陸嘉義丹娜絲颱風，重創百年嘉義公園，園區滿目瘡痍，台日樹木醫學學會下午邀請日本樹醫師勘查。記者魯永明／攝影
登陸嘉義丹娜絲颱風，重創百年嘉義公園，園區滿目瘡痍，台日樹木醫學學會下午邀請日本樹醫師勘查。記者魯永明／攝影
登陸嘉義丹娜絲颱風，重創百年嘉義公園，園區滿目瘡痍，台日樹木醫學學會下午邀請日本樹醫師勘查。記者魯永明／攝影
登陸嘉義丹娜絲颱風，重創百年嘉義公園，園區滿目瘡痍，台日樹木醫學學會下午邀請日本樹醫師勘查。記者魯永明／攝影
登陸嘉義丹娜絲颱風，重創百年嘉義公園，園區滿目瘡痍，台日樹木醫學學會下午邀請日本樹醫師勘查。記者魯永明／攝影
登陸嘉義丹娜絲颱風，重創百年嘉義公園，園區滿目瘡痍，台日樹木醫學學會下午邀請日本樹醫師勘查。記者魯永明／攝影
登陸嘉義丹娜絲颱風，重創百年嘉義公園，園區滿目瘡痍，台日樹木醫學學會下午邀請日本樹醫師勘查。記者魯永明／攝影
登陸嘉義丹娜絲颱風，重創百年嘉義公園，園區滿目瘡痍，台日樹木醫學學會下午邀請日本樹醫師勘查。記者魯永明／攝影
登陸嘉義丹娜絲颱風，重創百年嘉義公園，園區滿目瘡痍，台日樹木醫學學會下午邀請日本樹醫師勘查。記者魯永明／攝影
登陸嘉義丹娜絲颱風，重創百年嘉義公園，園區滿目瘡痍，台日樹木醫學學會下午邀請日本樹醫師勘查。記者魯永明／攝影
登陸嘉義丹娜絲颱風，重創百年嘉義公園，園區滿目瘡痍，台日樹木醫學學會下午邀請日本樹醫師勘查。記者魯永明／攝影
登陸嘉義丹娜絲颱風，重創百年嘉義公園，園區滿目瘡痍，台日樹木醫學學會下午邀請日本樹醫師勘查。記者魯永明／攝影

日本 嘉義 康芮颱風

延伸閱讀

【重磅快評】台灣能談到比日本更好的關稅？大罷免前賴政府諱莫如深

影／風災後登革熱病媒蚊指數偏高提高警「孓」 嘉義市送孔雀魚

日本換來15％對等關稅稅率 法人：日圓對美元匯率上看130

丹娜絲風災重創台灣通訊 立委要求強化通訊韌性

相關新聞

影／嘉義公園百年風災浩劫 日本樹醫師診斷疑龍捲風破壞

120年來首次登陸嘉義的丹娜絲颱風，挾帶13級強風，重創百年嘉義公園，園區滿目瘡痍，災後半個多月未復原，台日樹木醫學學會...

別眨眼！古坑竹筍節登場 剝筍達人秀絕技掀高潮

雲林縣古坑鄉是國內麻竹筍產地之一，早年曾出口國外為台灣賺取不少外匯，為振興竹筍產業，鄉公所與大埔社區攜手劍湖山渡假大飯店...

南市議會臨時會喊卡 藍營議員質疑怕影響大罷免？ 市府：災後重建優先

台南溪北、沿海地區近期受丹娜絲颱風摧殘，災情嚴重，南市議會國民黨團發言人蔡育輝今以「嫦娥也流淚？災民遇雨問蒼天？」為題，...

災後已清出1.5萬噸廢棄物 南市46處臨時堆置場被亂丟石棉瓦

丹娜絲風災後，台南市災區清出家具與大量廢棄物，環保局已清運達1萬5100公噸，等同平時7個月量，全市11區原設有46處暫...

台南屋損「一圖秒懂」可申請樣態 受災戶最快下周可領到錢

丹娜絲颱風重創台南，造成嚴重房屋毀損，台南市政府截至22日止，全市住屋毀損慰助金完成申請送件者共1萬0924件，市府今天...

影／風災後登革熱病媒蚊指數偏高提高警「孓」 嘉義市送孔雀魚

丹娜絲颱風襲台帶來強風豪雨，導致嘉市多處出現積水或淹水，民眾易因接觸汙水、汙泥或環境積水孳生病媒蚊，導致感染登革熱、類鼻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。