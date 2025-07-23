影／嘉義公園百年風災浩劫 日本樹醫師診斷疑龍捲風破壞

120年來首次登陸嘉義的丹娜絲颱風，挾帶13級強風，重創百年嘉義公園，園區滿目瘡痍，災後半個多月未復原，台日樹木醫學學會下午邀請日本樹醫師勘查，樹醫觀察樹木受災情形，疑遭比颱風破壞力還嚴重的龍捲風造成，3棵未受災的高大黑松，樹醫認為樹種非黑松，而是台灣特有種赤松，建議公園避免栽植豆科樹木，慎選防風樹種，植栽要有足夠土壤樹穴抓地。

日本東京街路樹診斷協會副會長笠松滋久、山下得男，由台灣樹木醫學會常務理事曾檉銳等幹部、嘉市府建設處長呂獎慧、地政處長陳光興等陪同，會勘嘉義公園，呂獎慧說，風災造成逾萬棵公園及行道樹受災，借鏡同為風災地帶的日本樹醫防災經驗，做嘉市災後復原綠化植栽參考。

笠松滋久仔細查看園區倒伏、折斷樹木說，由受災樹木外觀來看，風力強大，風向不斷捲動，疑遭百年來比颱風嚴重的龍捲風造成，看到許多樹木倒伏，其中3棵列管百年老樹黑松，通過風災考驗屹立不搖，他說，樹幹是黑松，針葉是赤松，拿來扎手不會痛，樹種是台灣特有種的赤松，既通過風災考驗，可以做指標樹種復原栽植。

樹醫建議復原栽植，避免選不耐風的豆科樹木，慎選防風的樹木，日本每年修剪2次樹木，植栽樹木要有足夠土壤樹穴抓地。曾檉銳拿木槌等工具，檢視發現2棵肖楠出現樹幹腐巧中空傾斜，建議為保護民眾安全，儘速移除。