因應年度天文大潮 南市搶險加高堤防降低災損

22日起適逢年度大潮，臺南市黃偉哲市長高度重視沿海地區防汛安全，除近期緊急完成七股區西寮社區、將軍區青鯤鯓社區合計1,000公尺防洪牆緊急加高工程，減少暴潮影響。另安平區運河及北門區永隆溝社區等感潮段目前均無積淹水情形。

水利局表示，丹妮絲颱風後，黃市長指示儘速完成護岸補強，減少再暴潮致災風險，經評估採取混凝土預鑄塊堆疊工法，具備節能、高效率及施工迅速等優點，能有效防範颱風引發的大浪問題，且於最短時間內完成防護作業，相關工作於7月20日前完成，大幅降低年度大潮影響，僅176線道受沙洲流失致路局部低窪有積淹水，由水利局持續搶修當中。

另針對安平區臺南運河旁地勢低窪地區，水利局已預先增設舌閥，封堵側溝通海連通管，並預佈6英吋抽水機1部，3英吋抽水機5部，輔以內水機械抽排。另依據潮位情況，安平路及環河街人行道及路面高程較低處側溝可能有水位溢出，此為自然現象，於大潮時刻過後即會快速消散。

水利局指出，針對網仔寮汕沙洲復育等整體防洪強化計畫，黃偉哲市長已向行政院卓榮泰院長爭取總額17.6億元的治水經費，提升臺南沿海地區的防洪韌性。

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