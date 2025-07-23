災後已清出1.5萬噸廢棄物 南市46處臨時堆置場被亂丟石棉瓦

丹娜絲風災後，台南市災區清出家具與大量廢棄物，環保局已清運達1萬5100公噸，等同平時7個月量，全市11區原設有46處暫置區，就近集中統一清運，但卻發現遭亂丟石綿瓦等有毒廢棄物，也有里長抱怨堆置多日未清運，環保局說明優先處理重災區，今天起加速清理，但為防止亂丟會陸續關閉堆置場，民眾可洽公所或清潔隊協助處理。

環保局表示，災後考量偏鄉運輸不便，全市11區設有46處臨時暫置區，「就近集中、統一運輸」機制，例如將七股、鹽水等地的災後廢棄物集中，再以大型車輛送往掩埋場等地，減少地方往返負擔，提高效率。

下營區長李宗翰指出，之前協調宗教場所提供臨時空地作為災後磚瓦、木材、鐵皮等廢棄物堆放點，但近日卻陸續出現石棉瓦等有害物質混入。他說，因場地容量有限且不當傾倒頻傳，今天起已先行關閉該處置場，待後續清運作業完成再行開放，並強調若發現偷倒情事，將依法移送裁罰。

環保局副局長陳幸芬說，不只下營區還有其他地點都出現不當棄置行為，甚至混入石棉瓦等危險物品，考量管理困難與環境風險，決定本周起陸續關閉暫置區，未來僅保留必要場地並由環保局集中管理。

環保局說明，災後全市石棉瓦登記件數已達2355件，累計清除170.59公噸的廢棄石綿建材。環保局已主動配送太空包至溪北各區公所，有需要的民眾可免費向區公所索取太空包使用，石棉瓦應與一般廢棄物分開裝袋，分類裝袋和綁好後，向區公所或環保局登記申請清運。

陳幸芬表示，暫置區為災後緊急應變所設，非一般垃圾場，民眾如有特殊需求，應透過區公所或清潔隊報備，經確認後方可進場使用。她強調，暫置區若變質為非法棄置溫床，將造成更多環境管理問題，環保局未來也將強化進出車輛控管，並視情況啟動查處機制。

七股區三股里長黃仙立指出，社區設置臨時廢棄物堆置點，但多日遲未進場清運，憂心垃圾將成病媒蚊溫床，質疑是否要有民代關切才會處理，「會吵的才會受到重視」。