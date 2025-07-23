台南屋損「一圖秒懂」可申請樣態 受災戶最快下周可領到錢

丹娜絲颱風重創台南，造成嚴重房屋毀損，台南市政府截至22日止，全市住屋毀損慰助金完成申請送件者共1萬0924件，市府今天表示，針對民眾質疑要填多張表格，已精簡整合原則只要填一張「表格」，比報稅還簡單，且有25%是用線上申請，祕書長也宣布中央已同意先預撥經費，受災戶最快下周就可以領到慰助金。

台南市政府上午召開丹娜絲颱風風災復原工作進度報告記者會，祕書長尤天厚宣布在市長黃偉哲一再向中央爭取，中央已承諾要預撥1萬戶的相關經費給市府，若順利最快下周就可發放給受災戶。

台南市工務局副局長鄒譽名說明可申請的樣態，與住屋有連帶使用的車庫、廁所可計入；住屋的屋頂及外牆，住屋的外牆門窗、鐵捲門，住屋的採光罩、外牆門窗；不計入損壞面積的樣態，包括圍牆的鐵捲門，伸縮式遮雨棚，冷氣機之遮雨棚，非住屋，活動車棚，紗窗；另去世的里長由代理里長出具證明書。

南市府表示，有關補助的申請，已滾動式調整精進，精簡原本的表單數量，其實申請程序很簡便，民眾只要帶著身分證、存摺影本，以及屋損照片，填好申請書以及領據，即可申辦。南市府強調，災民申請過程有任何困難可立即向聯合服務中心或致電1999反映，市府絕對會全力協助。

市府指出，市長黃偉哲要求以便民為優先，彈性調整補助金及慰助金審查流程，全力協助災民順利申請。例如，有民眾未攜帶屋損狀況的照片，工作人員拿出自身手機翻拍並協助印出；或有民眾印章未帶，採蓋手印方式替代；也有民眾戶口名簿毀損或遺失，工作人員立刻請戶政機關幫忙處理。

市府強調，市府已調用20局處人力前往各公所、各聯合服務中心協助民眾處理各種疑難雜症，目前屋損部分約1萬多戶，已完成1萬924戶，當中有2717戶是透過市府官網的一站式整合服務平台完成線上申請。農損的部分，農業局也請農會全力支援補助申請，農損是已完成1萬8千多筆申請受理。

南市府表示，針對獨老或弱勢災民，市府也採取主動協助服務的方式，協助其填寫表單及準備相關文件。

南市府強調，申請程序相當簡便，民眾有申請方面的疑義，歡迎詢問現場工作人員或是打電話到1999洽詢。也呼籲可透過市府官網的一站式整合服務平台（https://onestop.tainan.gov.tw/），申辦屋損慰助金、安遷救助、車輛泡水等補助，目前累積該平台已受理3500多件各式申請，方便快速免排隊。

工務局統計至22日服務案件達1萬9520件，完成送件1萬0924件，受理率達55.96%。以新營、鹽水、柳營、後壁、白河、東山等六區的受理比例最高達6160件服務案件中有3687件完成申請。