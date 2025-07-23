影／風災後登革熱病媒蚊指數偏高提高警「孓」 嘉義市送孔雀魚

丹娜絲颱風襲台帶來強風豪雨，導致嘉市多處出現積水或淹水，民眾易因接觸汙水、汙泥或環境積水孳生病媒蚊，導致感染登革熱、類鼻疽、鉤端螺旋體病及腸道傳染病等風險，上午嘉市衛生局長廖育瑋偕同環保局長李佳禾，在衛生局示範正確環境整理及「巡、倒、清、刷」步驟，防病媒蚊孳生，即日起在東、西區衛生所限量免費送市民，孔雀魚3至5隻，以生物防治清除蟲卵、孑孓。

廖育瑋強調，「沒有孳生源，就沒有病媒蚊；沒有病媒蚊，就沒有登革熱」，為有效嚇阻病媒蚊孳生源，市府已公告「預防登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症之孳生源清除防疫措施」，若經查獲有積水容器孳生病媒蚊幼蟲（孑孓），將處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，請市民務必配合，維護居家及社區環境清潔。

疾管署監測，截至22日，今年全國累計登革熱病例數有109例，均為境外移入病例，為近6年同期次高，嘉市有1例境外移入確定病例。颱風過後積水容器大增，雨後環境有利病媒蚊孳生，恐衍生登革熱疫情，廖育瑋、李佳禾示範如何巡查自家環境，包括居家盆栽、廢棄的容器、水桶及帆布等容易孳生病媒蚊的容器、不用的容器應刷洗內壁後倒置、廢棄輪胎應清理回收或予以打洞，避免積水、空地菜園如有儲水的必要，應確實加蓋或覆蓋16目紗網。

廖育瑋呼籲民眾對登革熱保持高度警覺，民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、出疹或腹瀉等登革熱疑似症狀，應盡速就醫並主動告知旅遊史，以利醫療院所即時診治及通報並採取防治措施，避免疫情擴大。嘉市共37間NS1快篩合約院所，包含5家醫院、30間診所及東、西區衛生所。

李佳禾提醒市民，雖然化學防治噴藥可降低環境中病媒蚊密度，但進行病媒蚊孳生源清除才是登革熱防治的根本，呼籲市民們把握「巡、倒、清、刷」四個原則，「巡」就是巡視周圍環境；「倒」就是倒掉積水容器；「清」就是清除廢棄容器；「刷」就是刷洗容器內壁清除蟲卵，只要大家做好孳生源清除，就可以阻斷登革熱病毒的傳播。