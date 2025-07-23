颱風過後警戒不鬆懈 嘉義市呼籲全民共同防蚊

丹娜絲颱風襲台帶來強風豪雨，導致嘉義市多處出現積水或淹水情況。嘉義市衛生局和環保局今天親自示範正確的環境整理及「巡、倒、清、刷」，邀民眾一起消除登革熱病媒蚊。

根據疾病管制署監測數據，截至7月22日，今年全國累計登革熱病例數有109例，均為境外移入病例，為近6年同期次高。嘉義市有1例境外移入確定病例。

由於丹娜絲颱風襲台帶來強風豪雨，嘉義市環保局發現市區積水容器大增，雨後環境有利於病媒蚊孳生，恐衍生登革熱疫情。因此，衛生局長廖育瑋及環保局長李佳禾今天示範如何巡查自家環境。

廖育瑋提醒民眾，對於登革熱保持高度警覺，倘若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、出疹或腹瀉等登革熱疑似症狀，應盡速就醫並主動告知旅遊史，以利醫療院所即時診治及通報並採取防治措施，避免疫情擴大。

廖育瑋強調，清理環境時務必穿戴完整防護，包括雨鞋、防水手套並配戴口罩，以降低感染與外傷風險，尤其積水、污泥等可能造成鉤端螺旋體病、類鼻疽等病菌感染，避免赤手或赤腳接觸積水、污泥。此外，應特別留意生鏽鐵釘、鐵片等潛在危險物品，避免刺傷造成破傷風感染。

李佳禾表示，雖然化學防治噴藥可降低環境中病媒蚊密度，但進行病媒蚊孳生源清除才是登革熱防治的根本，盼民眾落實「巡、倒、清、刷」，清除孳生源，阻斷登革熱病毒的傳播。

嘉義市府已公告「預防登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症之孳生源清除防疫措施」，若經查獲有積水容器孳生病媒蚊幼蟲（孑孓），將處以新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，請民眾務必配合，共同維護居家及社區環境清潔。