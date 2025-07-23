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國際影展青年導演郭嘉豪攜手嘉義番路鄉公所 拍攝文化觀光影像行銷

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
榮獲國際影展肯定的青年導演郭嘉豪（右）攜手嘉縣番路鄉長蕭博勝（左），展開結合文化與觀光拍攝合作，製作觀光宣傳影片，推廣番路自然風景與在地故事。圖／蕭博勝提供
榮獲國際影展肯定的青年導演郭嘉豪（右）攜手嘉縣番路鄉長蕭博勝（左），展開結合文化與觀光拍攝合作，製作觀光宣傳影片，推廣番路自然風景與在地故事。圖／蕭博勝提供

榮獲國際影展肯定的青年導演郭嘉豪，攜手嘉縣番路鄉長蕭博勝，展開結合文化與觀光拍攝合作，製作觀光宣傳影片，推廣番路自然風景與在地故事。透過影像傳遞地方特色，提升居民對家鄉認同感，吸引更多旅人與電影創作者深入探索，為地方注入發展能量，預計8月中旬開機，9月中旬完成。

23歲在致理科技大學就讀的新銳台灣導演郭嘉豪，以電影短片「成長的蛻變」在第2屆柬埔寨亞洲電影節，榮獲「亞洲最佳短片導演」、電影短片「人」獲得「亞洲最佳短片」獎，為台灣爭光。

拍攝番路鄉觀光宣傳影片，將以清晰且具感染力的敘事方式呈現，作為番路鄉對外行銷的核心推廣素材，透過影像傳遞地方魅力，吸引更多關注與發展機會。

蕭博勝說，「嘉豪是充滿創意與企圖心青年導演，臨場應變能力強，總是能從宏觀角度思考問題。他展現出這個年紀少有的成熟與擔當，最重要的是肯學習、願意負責。能與這樣一位有想法的年輕導演合作，我感到非常開心。如果進度順利，預計8月中旬開機，9月中旬完成成片。我相信這支影片將為番路鄉帶來更多關注與正面迴響。」

導演郭嘉豪表示，「非常感謝蕭鄉長信任與帶領，每次到番路鄉勘景，他都親自陪同，並詳細介紹各個場地的特色。對我來說，能承接這項任務，是一個重要的里程碑。作為1位仍在累積經驗的青年導演，我非常珍惜這次機會。

雖然未來充滿變數，但我相信，這次拍攝不僅是一份工作，更是一次挑戰與成長。我希望這支影片能呈現出我的努力與價值，也希望在講好故事的同時，讓觀眾清楚感受到番路鄉的風貌與魅力，進而親自踏上這片土地。」

榮獲國際影展肯定的青年導演郭嘉豪（右）攜手嘉縣番路鄉長蕭博勝（左），展開結合文化與觀光拍攝合作，製作觀光宣傳影片，推廣番路自然風景與在地故事。圖／蕭博勝提供
榮獲國際影展肯定的青年導演郭嘉豪（右）攜手嘉縣番路鄉長蕭博勝（左），展開結合文化與觀光拍攝合作，製作觀光宣傳影片，推廣番路自然風景與在地故事。圖／蕭博勝提供

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