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台南七股176線逢大潮積水居民憂心 水利局： 2周內完成加高

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南七股沿海一帶7月初剛經歷颱風丹娜絲重創，迄今還在重建家園之路，近期又適逢年度天文大潮，讓居民相當擔憂，今早七股鹽埕里市道176線附近依舊出現積淹水情況，水利局表示，目前尚未影響社區，現階段已築起築第2道防線，避免範圍逐漸擴大。記者萬于甄／攝影
台南七股沿海一帶7月初剛經歷颱風丹娜絲重創，迄今還在重建家園之路，近期又適逢年度天文大潮，讓居民相當擔憂，今早七股鹽埕里市道176線附近依舊出現積淹水情況，水利局表示，目前尚未影響社區，現階段已築起築第2道防線，避免範圍逐漸擴大。記者萬于甄／攝影

台南七股沿海一帶7月初剛經歷颱風丹娜絲重創，迄今還在重建家園之路，近期又適逢年度天文大潮，讓居民相當擔憂，今早七股鹽埕里市道176線附近依舊出現積淹水情況，水利局表示，目前尚未影響社區，現階段已築起第2道防線，避免範圍逐漸擴大。

七股西寮、鹽埕里一帶的社區居民說，颱風過後大家的屋頂都被吹壞了，現在就怕又有水災，「全村都要撤離！」，住在這裡人民真的是很無奈，且堤防被颱風吹毀，這兩天又逢大潮，海水漲潮滿過來，真的是很難逃離。

水利局回應，受丹娜絲颱風影響，造成部分鹽田土堤損壞與高程不足，加上市道176線地勢原本低窪，今晨天文大潮導致大寮排水水位上升，致使低窪路段回堵積水，獲報後已調派動員人力與機具前往，目前積淹水尚未影響社區，同時維持道路通行順暢。

水利局說明，相關人員已啟動緊急搶修搶險作業，利用太空包填土、防水擋板導流等方式，針對鄰近鹽田土堤加高填築第2道防線，預計2周內完成既有鹽田道路加高工程，將積水限制在鹽田區域內，降低周邊社區水患風險。

水利局強調，後續也將同步推動災後復建工程，強化地區防洪設施，提升沿海聚落面對極端氣候的韌性與安全。

台南七股沿海一帶7月初剛經歷颱風丹娜絲重創，迄今還在重建家園之路，近期又適逢年度天文大潮，讓居民相當擔憂，今早七股鹽埕里市道176線附近依舊出現積淹水情況，水利局表示，目前尚未影響社區，現階段已築起築第2道防線，避免範圍逐漸擴大。記者萬于甄／攝影
台南七股沿海一帶7月初剛經歷颱風丹娜絲重創，迄今還在重建家園之路，近期又適逢年度天文大潮，讓居民相當擔憂，今早七股鹽埕里市道176線附近依舊出現積淹水情況，水利局表示，目前尚未影響社區，現階段已築起築第2道防線，避免範圍逐漸擴大。記者萬于甄／攝影

淹水 水利局 丹娜絲颱風

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