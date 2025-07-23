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搶暑假親子旅遊 嘉縣推阿里山親子自駕2日遊鐵道部落茶旅

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
阿里山森林遊樂區神木車站。圖／嘉義縣政府提供
阿里山森林遊樂區神木車站。圖／嘉義縣政府提供

暑假親子旅遊旺季，嘉義縣文化觀光局規畫親子自駕遊程，2天自駕遊賞鐡道、部落、茶旅3大特色，結合自然、生態、文化體驗，還能搭配LINE電子集章任務。

文觀局表示，嘉義擁有高山鐵道、森林與豐富的原住民文化資源，規畫親子遊程以自駕方式設計，整合鐵道、部落、茶旅3大主題，提供完整2日遊建議，讓開車族家庭、長輩同行或親子出遊都能安心體驗。

第1天前往樂野部落探索優遊吧斯鄒族文化部落，園區內展示狩獵用具、鄒族服飾、製茶流程與歌舞表演，還能品嚐部落風味餐與高山咖啡。緊接著前往阿里山森林遊樂區搭乘阿里山森林小火車，欣賞阿里山限定的5大景色；日出、雲海、晚霞、神木、森林火車。

第2天探訪沼平車站、祝山車站、姊妹潭及香林神木等景點，接續前往奮起湖老街嚐美食、漫步在森林步道，再到旭隆製茶體驗傳統手揉茶工藝，在動手揉茶過程中認識茶葉製程。

文觀局今年暑期同步推出「小小鐵道迷電子集章活動」，串聯阿里山沿線17處站點，只要加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號或搜尋ID：@chiayitravel，就能參加集章任務，完成打卡有機會獲得鐵道迷證書。活動即日起至8月31日止，更多親子遊程推薦可至嘉義縣親子旅官網查詢。

奮起湖老街。圖／嘉義縣政府提供
奮起湖老街。圖／嘉義縣政府提供
阿里山製茶行揉茶體驗。圖／嘉義縣政府提供
阿里山製茶行揉茶體驗。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣文化觀光局推阿里山親子２日自駕遊圖卡。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣文化觀光局推阿里山親子２日自駕遊圖卡。圖／嘉義縣政府提供
優遊吧斯鄒族文化部落，原住民歌舞表演。圖／嘉義縣政府提供
優遊吧斯鄒族文化部落，原住民歌舞表演。圖／嘉義縣政府提供
阿里山森林遊樂區內的香林神木。圖／嘉義縣政府提供
阿里山森林遊樂區內的香林神木。圖／嘉義縣政府提供

親子 鐵道迷 阿里山

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