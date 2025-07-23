搶暑假親子旅遊 嘉縣推阿里山親子自駕2日遊鐵道部落茶旅

暑假親子旅遊旺季，嘉義縣文化觀光局規畫親子自駕遊程，2天自駕遊賞鐡道、部落、茶旅3大特色，結合自然、生態、文化體驗，還能搭配LINE電子集章任務。

文觀局表示，嘉義擁有高山鐵道、森林與豐富的原住民文化資源，規畫親子遊程以自駕方式設計，整合鐵道、部落、茶旅3大主題，提供完整2日遊建議，讓開車族家庭、長輩同行或親子出遊都能安心體驗。

第1天前往樂野部落探索優遊吧斯鄒族文化部落，園區內展示狩獵用具、鄒族服飾、製茶流程與歌舞表演，還能品嚐部落風味餐與高山咖啡。緊接著前往阿里山森林遊樂區搭乘阿里山森林小火車，欣賞阿里山限定的5大景色；日出、雲海、晚霞、神木、森林火車。

第2天探訪沼平車站、祝山車站、姊妹潭及香林神木等景點，接續前往奮起湖老街嚐美食、漫步在森林步道，再到旭隆製茶體驗傳統手揉茶工藝，在動手揉茶過程中認識茶葉製程。