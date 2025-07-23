台南導入AI辨識系統達58套 熱區取締噪音車效率提升8成

為遏止改裝車輛製造高噪音擾民，台南市政府自2023年起積極布建聲音照相科技執法系統，預計年底前建置達58套，並與雲林科技大學合作，導入AI機車噪音辨識技術，大幅提升稽查效率與準確率，減輕第一線人員負擔。

根據市府環保局統計，自2024年起啟用AI辨識系統後，已取締776輛噪音車輛，開罰金額累計逾201萬元。噪音車民眾檢舉案件也從2022年每月平均105件，下降至今年平均68件，減幅達34.9%。

環保局說明，聲音照相系統能即時記錄監測區內所有噪音超標事件，包括救護車、消防車等非違規車輛，過去需仰賴人工作業，逐一判讀影像資料。新導入的AI系統可自動辨識改裝高噪音機車，排除非告發對象，作業時間因此節省近八成。

目前，相關設備已在永康、東區、南區、北區、安平、新營、仁德、新化、白河等行政區的噪音熱區部署。市府並推動「點、線、面」三軸並進策略，其中「點」強化科技取締，「線」則配合寧靜專案由多局處聯手執行，「面」則從源頭著手，要求改裝排氣管依法認證登記，防範未然。

市長黃偉哲表示，為加強管制，自2025年起，若警方或監理單位查獲車輛未依規定登記改裝排氣管，可當場裁罰900至1800元，並持續透過跨局處合作、多元稽查手段，減少違規車輛上路，維護市民生活品質。