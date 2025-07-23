丹娜絲風災缺工復建進度緩慢 業者：工程做不完

丹娜絲颱風造成嘉縣多處房屋損壞，當中以屋頂掀飛最影響日常生活作息，風災後已過半月仍有許多民宅還無法復修，嘉義地區房屋維修專業團隊工作應接不暇，業者說，沒辦法，案件太多做不完，加上缺工嚴重，災戶只能排隊等候。

風災造成嘉義縣至少上萬戶民宅受損，當中以屋頂掀飛的民宅損失嚴重，也是最急需搶修；義竹鄉黃先生表示，連估價都找不到人幫忙，目前只能暫時用帆布遮風擋雨，擔心下一個颱風來襲，能否安然度過。

專門翻修整理房屋的太保市某工程行葉姓老闆表示，團隊以往每月平均有3件工程，風災後暴增至10多件，因為缺工嚴重，接單都是以「有交情」的先施作，其他民眾只能繼續排隊等候。

案件是多到做不完，他只能這樣做決策，因為急著想搶修的房屋太多，他會向對方說明目前的困境，如果願意等才會接單。

他說，目前受損最嚴重的是屋頂，修建鐵厝的師傅工作做不完，原本每坪約5千元，現在每坪漲至1萬元，仍然有找不到工人的窘境。因此要修鐵厝的民宅還要等等。

他也知道民眾最擔憂的是搶修屋頂，但是真的「調不到工人」，建議民眾以搭帆布方式暫時因應，不過，因為許多老屋基礎可能受損，在搭蓋帆布時要小心，而帆布盡量拉緊，避免遇雨形成小蓄水池隱藏危險。

中埔鄉鐵厝業者林老闆說，半月來接了10多件工程，也是以維修屋頂最多，明白災戶心情，在等待材料的工作空檔，仍會去現場勘看，如果只是簡單的工程，會安排時間協作，不然只能排隊等待。

他說，以往的工人每天工資約1500至2000元，師傅工約3000元，如今缺工下，工人甚至有要價每天3000元。幸好目前材料還沒有飆漲。至於維修價位標準，他表示，要視現場狀況、材質進行評估。

除了房屋遭掀的災情較多外，其次是風災所造成的大批垃圾廢棄物，葉老闆團隊在進行房屋維修時同時發現民眾清理出大批廢棄物，擔心沒有及時清運可能造成環境汙染孳生蚊蟲。