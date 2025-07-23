嘉市醫師體驗設備意外發現罹癌 以自身經歷早期篩檢早治療

嘉義市聖馬爾定醫院正子造影中心主任門朝陽醫師體驗新進正子造影掃瞄儀，意外發現罹患甲狀腺癌，隨即接受治療、追蹤，如今15年過去，仍然健康；他以自身經歷，呼籲民眾正視癌症，盼望更多人早期發現、早期治療。

聖馬爾定醫院於2010年引進第一台正子造影掃描儀，醫師門朝陽身為中心主任，決定親自體驗檢查流程，希望能了解病人的感受，也讓醫療團隊更貼近受檢者的需要。沒想到，這個只是「順便檢查看看」的舉動，竟然救了他一命。

當時他發現罹患的是第二期甲狀腺癌，還有一顆淋巴轉移，隨即接受治療，並定期追蹤。如今15年過去，他仍然健康，工作與生活一如往常。

醫師門朝陽表示，「癌症並不可怕，可怕的是太晚發現」，很多癌症在初期沒有明顯症狀，一旦出現身體不適，可能為時已晚。做一次正子掃描，就像照一面鏡子，把身體的深層問題照出來，能及早發現、及早面對。

正子掃描並非只用於篩檢，對於甲狀腺癌病患來說，尤其在懷疑復發、但碘131掃描看不清楚的情況下，正子掃描是健保給付下的一項優質檢查選擇。

門朝陽表示，甲狀腺癌是相對溫和的癌症，治療時間可以比較從容，也因此更需要精準的診斷來安排最適當的療程。

值得注意的是，甲狀腺癌以女性患者較為常見，男女比例約為1：3，但近年來男性發生率也明顯上升。而此疾病亦與家族基因有關，常見一家人接連被診斷出甲狀腺癌。醫師門朝陽建議，最好的方法就是「全家一起來檢查一下」。

門朝陽說，他15年前發現癌症時，沒有任何症狀，身體一切正常。直到影像出現問題，才知道自己身體裡隱藏著不定時炸彈，還好有早一步檢查，才沒有晚一步遺憾。