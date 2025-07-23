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國家植物園方舟計畫基地樹木園風災休園3個月 創最長休園紀錄

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
登陸嘉義中颱丹娜絲，重創林業試驗所嘉義研究中心所屬的樹木園，為確保遊客安全，休園延長至9月30日，休園創開園以來最長的休園紀錄。記者魯永明／攝影
登陸嘉義中颱丹娜絲，重創林業試驗所嘉義研究中心所屬的樹木園，為確保遊客安全，休園延長至9月30日，休園創開園以來最長的休園紀錄。記者魯永明／攝影

120年來首次登陸嘉義縣布袋鎮的中颱丹娜絲，重創嘉市重要的綠地景點-農業部林業試驗所嘉義研究中心所屬的樹木園、埤子頭植物園，園內多處出現嚴重災損，包括樹木傾倒、樹幹折斷與大面積斷枝等，為確保遊客安全，嘉義研究中心公告休園延長至9月30日，樹木園休園創開園以來最長的休園紀錄。

樹木園日治時代1907年設立，每年吸引超過百萬人次到訪，去年林試所召開「百年樹木園新亮點」記者會宣布，林試所嘉義研究中心配合國家植物園方舟計畫，完成園區及日式建築整修與再利用，占地9.4公頃。

樹木園不僅是市民日常運動休閒的重要場所，更是每年暑假親子出遊、生態導覽與自然教育的熱門景點。此次災後封園，讓不少原計畫到此賞樹納涼的市民與遊客失望。林姓市民說，「平常假日都會帶孩子來這邊散步、觀察植物，現在封園只能另找去處。」

丹娜絲颱風帶來強風，重創樹木園區植被，特別是樹齡較高、根系淺層的喬木受影響，園內傾倒與受損樹木數量多，為避免後續樹木倒塌造成意外，目前正由專業團隊進行全區清除、修枝與安全評估作業。

嘉義研究中心公告，工作人員正加緊清理，因災損面積廣、作業需謹慎進行，為保障民眾安全，延長休園至9月底，將視修復進度與氣候狀況，滾動調整重新開放日期。民眾如有疑問，可洽電嘉義研究中心05-2311730。

登陸嘉義中颱丹娜絲，重創林業試驗所嘉義研究中心所屬的樹木園，為確保遊客安全，休園延長至9月30日，休園創開園以來最長的休園紀錄。記者魯永明／攝影
登陸嘉義中颱丹娜絲，重創林業試驗所嘉義研究中心所屬的樹木園，為確保遊客安全，休園延長至9月30日，休園創開園以來最長的休園紀錄。記者魯永明／攝影
登陸嘉義中颱丹娜絲，重創林業試驗所嘉義研究中心所屬的樹木園，為確保遊客安全，休園延長至9月30日，休園創開園以來最長的休園紀錄。圖／取自嘉義研究中心官網
登陸嘉義中颱丹娜絲，重創林業試驗所嘉義研究中心所屬的樹木園，為確保遊客安全，休園延長至9月30日，休園創開園以來最長的休園紀錄。圖／取自嘉義研究中心官網
登陸嘉義中颱丹娜絲，重創林業試驗所嘉義研究中心所屬的樹木園，為確保遊客安全，休園延長至9月30日，休園創開園以來最長的休園紀錄。圖／取自嘉義研究中心官網
登陸嘉義中颱丹娜絲，重創林業試驗所嘉義研究中心所屬的樹木園，為確保遊客安全，休園延長至9月30日，休園創開園以來最長的休園紀錄。圖／取自嘉義研究中心官網

嘉義 災損 丹娜絲颱風

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